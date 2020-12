La Loi sur les Indiens expliquée

Marie-Claude André-Grégoire est Innue et avocate. Elle a accepté d'être notre guide au sujet de la Loi sur les Indiens, nous faisant découvrir au fil de ses chroniques les tenants et les aboutissants d'une loi traversée par un esprit colonialiste.

La difficile conquête des droits autochtones devant les tribunaux

La Charte canadienne des droits et libertés rédigée en langue autochtone

Le droit autochtone ne se limite pas uniquement à la Loi sur les Indiens. Il s'agit d'un droit en construction et qui touche de multiples domaines, notamment les revendications territoriales et les droits ancestraux, qui sont d'une importance vitale pour les Autochtones.

Les Premières Nations et les taxes

Plusieurs membres de la nation kwakiutl ont accompagné Charles Joseph pour le dévoilement de son mât totémique devant le Musée des beaux-arts de Montréal

La question de l'exonération fiscale des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens est sans doute l'un des sujets les plus connus au Canada, mais dont la portée est mal comprise.

Les réserves indiennes, ces terres de « Sa Majesté »

Des tatouages iroquois

Les réserves indiennes, aussi appelées communautés autochtones ou communautés des Premières Nations, ne trouvent aucun équivalent dans la société canadienne.

L'épineuse question des Indiens non inscrits

Des masques autochtones au Musée Audain à Whistler

Les Indiens non inscrits sont membres des Premières Nations du Canada. Ils ont la distinction d'être non inscrits puisqu'ils sont exclus du régime mis en place par la Loi sur les Indiens. Ils ne bénéficient ni des droits ni des obligations que confère cette loi.

Qui est Indien au Canada?

Entouré de sa femme et de ses filles, Stéphane Descheneaux est l'un des trois Abénaquis qui sont à l'origine de la contestation de certaines dispositions de la Loi sur les Indiens.

Les Peuples autochtones du Canada regroupent les Inuits et les Premières Nations. Mais les Inuits me font pas partie des Premières Nations. Compliqué tout ça? Je vous explique tout cela avec un petit détour historique. Suivez-moi dans ce méandre juridique.

Un troisième ordre de gouvernement bientôt au Canada?

Les Premières Nations ne forment pas un groupe uniforme au Canada. Au contraire, on compte environ 630 communautés autochtones au Canada et plus de 50 nations partageant une langue et une culture. LIRE LA SUITE »

Marie-Claude André-Grégoire pratique au quotidien le droit autochtone, le droit constitutionnel et le droit environnemental. Elle a été notamment active dans des procédures entreprises au nom des communautés autochtones visant des compagnies privées et des gouvernements. Elle s'est jointe à l'étude O'Reilly et associés de Montréal, tout d'abord comme étudiante et stagiaire, et maintenant à titre d'avocate depuis décembre 2014.