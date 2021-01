Les Autochtones aspirent plus que jamais à se gouverner eux-mêmes

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les dirigeants autochtones ont tous rappelé mardi aux premiers ministres du pays et à Justin Trudeau que leur inclusion était loin d’être gagnée au Canada. Ils ont aussi souligné les écarts entre Canadiens et Autochtones ainsi que leur aspiration à l'autonomie gouvernementale.

Un texte de Marie-Laure Josselin

« Il est maintenant plus logique d’être impliqué », a lancé le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN) , Perry Bellegarde.

Pendant une heure trente, les chefs ont, avec les premiers ministres du Canada, pris la parole pour parler des problèmes que rencontrent leurs communautés, un « temps insuffisant pour accomplir quelque chose de concret », raison pour laquelle tous souhaitent que cette rencontre se poursuive.

Les dirigeants autochtones en veulent davantage, car il reste du pain sur la planche avant « de se retrouver à la même table pour travailler ensemble », a rappelé M. Bellegarde.

Les écarts au Canada entre les Autochtones et les autres Canadiens sont énormes sur plusieurs plans, a rappelé le chef de l’APN. « Nous devons combler cette lacune sociale. Cela va prendre du temps et tout le monde a un rôle à jouer, autant au fédéral qu’au provincial », a-t-il renchéri.

« C’est impératif pour moi d’être ici pour parler de ces différences, pour éduquer les premiers ministres et les ministres ».

Natan Obed président de l'Inuit Tapiriit Kanatam et les ministres Bennett et Philpott (de dos) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Des relations compliquées

Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, a déploré l’existence « des barrières historiques dans l’inclusion des Autochtones dans les conversations multilatérales dans ce pays. Nous voyons que les gouvernements publics, que ce soit dans leur province ou leur territoire, ne veulent parfois pas abandonner le pouvoir ni ne veulent imaginer qu’il existe une base de gouvernance autochtone qui ait une reconnaissance constitutionnelle, une application dans la Confédération canadienne ».

Un point qu’appuie le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de l’Ontario, Isadore Day. « Il est important de reconnaître que nous continuons à rencontrer un problème de relation, où nous ne faisons pas partie de la famille fédérale ».

Il a donné l’exemple d’une intervention du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui a déclaré que la Constitution devait être rouverte pour traiter les droits des Autochtones et l’autonomie gouvernementale.

« Aujourd’hui, et à ce stade de la relation, c’est inacceptable de dire cela », a-t-il ajouté.

Le premier ministre du Québec a joué la carte constitutionnelle. Évidemment, si une région dit : « on ne bougera pas sur l’autonomie gouvernementale ou les droits des Autochtones jusqu’à ce que la Constitution s’ouvre », ces Premières Nations sont prises en otage. Isadore Day, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de l’Ontario

« Il a fait ce commentaire, mais personne n’a amené ce sujet sur la table », a précisé le président du Ralliement national des Métis, Clément Chartier.

Philippe Couillard, seul pour répondre aux questions sur les Autochtones Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Philippe Couillard s’est défendu en point de presse, seul, alors que tous les autres premiers ministres et Justin Trudeau avaient quitté la salle : « Nous l’avons dit plus d’une fois, le Québec ne participera à aucune question constitutionnelle si ses propres demandes n’y sont pas. Ce n’est pas nouveau ».

Il a tenu à rappeler que le Québec s’engage pleinement à résoudre les problèmes qui affectent au quotidien les Premières Nations,

Le document présenté par le gouvernement fédéral parle de relation de gouvernement à gouvernement. La constitution canadienne reconnaît deux ordres de gouvernements : le fédéral et le provincial. Il faudrait alors qu’on clarifie si on veut reconnaître un autre ordre de gouvernement, ce qui est par définition une question constitutionnelle Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Si on parle de question constitutionnelle sans que les enjeux du Québec soient sur la table, la province n’y participera pas », a martelé Philippe Couillard.

Lors de la Journée nationale des Autochtones le 21 juin 2017, Justin Trudeau avait déclaré que son « gouvernement travaille avec les Autochtones en vue de créer une relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne, et de gouvernement à gouvernement, fondée sur le respect, le partenariat et la reconnaissance des droits ».

Économie

Il a aussi été question d’économie lors de cette courte rencontre avec les dirigeants autochtones. Le chef de l’APN Perry Bellegarde a d’ailleurs livré ce message : « si vous voulez développer l’économie du Canada, investissez dans les capitaux humains, impliquez les populations autochtones, vous aurez d’énormes retours sur investissements ».

Perry Bellegarde Rachel Notley Philippe Couillard Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le chef national de l’APN a évoqué le problème de main-d’œuvre, d’accès au capital, de développement des ressources foncières. Il a aussi demandé un changement de politique pour que les licences accordées aux compagnies privées, afin de développer les ressources naturelles, soient conditionnelles à une garantie d’emplois pour les Autochtones et même d’un partage des revenus.

Clément Chartier, Ralliement national des Métis Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Clément Chartier était porteur des préoccupations spécifiques aux Métis, essentiellement celles des cinq provinces à l’ouest de l’Ontario. « Nous voulons une relation avec le Canada, mais nous voulons aussi l’autodétermination. Nous pensons que c’est possible, mais cela demande de repenser la manière dont nous travaillons ensemble », a résumé le dirigeant inuit Natan Obed.

Les dirigeants autochtones n’étaient pas invités à la rencontre en après-midi avec les premiers ministres, même s’il a été question d’économie, de marijuana et d’autres sujets qui concernent les premiers habitants de ce pays. Une situation qui a fait l’objet de critiques de la part des représentants autochtones.