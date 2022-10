Créée par Guy Sanche, Bobino fait ses débuts comme émission jeunesse quotidienne le 7 octobre 1957, après avoir occupé pendant quelques mois un créneau hebdomadaire.

La toute première émission de Bobino entre en ondes le 23 mai 1957 à la télévision de Radio-Canada.

Montage de l'indicatif musical et des différentes ouvertures de l'émission Bobino

Notre montage d’archives présente l’indicatif musical et les différentes ouvertures de l’émission à travers le temps. Bobino est un exemple de longévité à la télévision.

Pendant un quart de siècle, ce sont plus de 5000 épisodes qui ont été diffusés, écrits pour la plupart par Michel Cailloux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Bobinette (Christine Lamer) et Giovanni (Gaétan Gladu) sur les épaules de Bobino (Guy Sanche) Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Le personnage de Bobinette est incarné par Paule Bayard de 1960 à 1973, puis par Christine Lamer, de 1973 à 1985. Elle marquera tout autant les téléspectateurs que son grand frère Bobino (Guy Sanche). Pourtant, saviez-vous que la marionnette de Bobinette ne fait son apparition qu’à la troisième saison de l’émission?

Les personnages de Gustave, Tapageur, Giovanni (Gaétan Gladu), Camério ainsi que Télécino demeureront aussi dans les souvenirs de nombreuses générations.

Bobino et Bobinette à l’Expo 67

Extrait de l'émission spéciale Bobino et Bobinette à l'Expo dans laquelle on voit les deux personnages visiter La Ronde à l'Expo 67

En studio la plupart du temps, les personnages de Bobino se déplacent tout de même à l’occasion. Comme en 1967, alors que tout le monde visitait l’Expo, même Bobino et Bobinette! C’est ce qu’on peut voir dans cet extrait de l’émission spéciale Bobino et Bobinette visitent l’Expo diffusée le 23 juin 1967.

Bobino et sa petite sœur y partagent avec les tout-petits de magnifiques souvenirs de leur visite à La Ronde de l’Expo. On les suit dans la Pitoune, en haut de la Spirale et même, à dos d’éléphant.

Le 14 juin 1985 marque la dernière émission originale de Bobino, après bien des pétards à la farine et beaucoup de poires à eau à la figure de Bobino.

L’émission sera néanmoins diffusée en reprise jusqu’en 1989.