L’élection provinciale de 2016 a coûté près de 17 millions de dollars

Selon le document rédigé par la directrice générale des élections, Shipra Verma, le coût total des élections de 2016 s’élève à 16 985 131 $, contre 14 957 669 $ pour les élections provinciales de 2011. Dans le détail, les coûts de fonctionnement ont atteint 13 548 389 $, et les remboursements et les subventions aux vérificateurs, 3 436 742 $.

« Le rapport donne une idée de l’ampleur de cet événement à l’échelle de la province : de l’ouverture de 57 bureaux du directeur du scrutin et de 2700 bureaux de scrutin dans tout le Manitoba à l’augmentation de l’effectif, qui est passé de 17 employés permanents à 10 000 personnes, en passant par l’examen des états financiers électoraux de 238 candidats et de 6 partis inscrits », indique Shipra Verma.



« Toutes les activités de notre bureau sont guidées par notre mandat législatif consistant à tenir des élections libres, justes et accessibles », précise-t-elle.



Plus de 3 millions de dollars remboursés aux partis



Le rapport indique par ailleurs que 3 031 859 $ ont été remboursés à cinq partis politiques et aux indépendants. À eux seuls, le Parti progressiste-conservateur (PC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) totalisent plus de 2,6 millions de dollars de remboursement, avec 1 449 753 $ pour le PC et 1 185 025 $ pour le NPD.



Le Parti progressiste-conservateur arrive en tête dans la course aux dons. Pour l’élection de 2016, le PC a engrangé 1 782 284 $ de contributions, soit plus de 1 million de plus que le NPD, qui a reçu 736 734 $. Les libéraux, eux, n’ont reçu que 220 411 $ de dons.