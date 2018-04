J'adore être impliquée dans ma communauté. Je n'arrête jamais de bouger. Quand j'ai un moment pour moi-même, je sors ma caméra puisque ma passion est le cinéma. J'ai eu l'heureuse chance de diriger et d’écrire deux courts métrages. Un jour, j'aimerais me faire un nom sur la scène du cinéma. Les gens disent que je rêve en grand! Je leur réponds que ça ne coûte rien de rêver. Alors, laisse-moi le plaisir de te montrer mes histoires et n'oublie surtout pas de voter!

Un événement près de chez moi : Le reportage de Geneviève Boudreau

Octobre : Un événement près de chez moi

Une grande et belle rivalité existe entre deux écoles du N.-B. Les équipes de football de Mathieu-Martin et de l’école Odyssée rivalisent chaque année pour la coupe Acadie. Un événement haut en couleur que je vous fais découvrir!

COMMENTAIRES DU JURY Respect de la forme, du sujet et du temps : (Vlog, un événement près de chez moi et entre 2 et 4 minutes.)

Geneviève n’a pas hésité à entrer dans l’événement. On sent l’énergie de la foule, des gens. Le montage est simple et efficace.

À améliorer : L’articulation est molle. Geneviève doit articuler davantage.

Attention à la neutralité. Un reporter ne doit pas prendre part à l’action en donnant son opinion, ou en prenant pour une équipe. Il doit rester neutre et rapporter ce qu’il voit. Geneviève, dans son histoire, cri pour l’équipe de son école.

L'habillement à l'adolescence : Le reportage de Geneviève Boudreau

Novembre : l'habillement à l'adolescence

Comme la plupart des jeunes, l’habillement est beaucoup plus que seulement des vêtements. Une adolescente nous montre un aperçu de sa routine typique.

L'impact des réseaux sociaux à l'adolescence : Le reportage de Mélodie Coulombe

Décembre : l'impact des réseaux sociaux à l'adolescence

Nous vivons dans l'âge des réseaux sociaux. Comme défis, je vais vivre une semaine sans ses fameuses applications. Est-ce facile ou non de s’en passer?

COMMENTAIRES DU JURY Originalité dans le traitement. Elle s’est placée dans l’action et a employé de « Je » dans son histoire. À améliorer : Fautes de syntaxe et de français : (...approuve de cette idée.)

La lecture du texte est beaucoup trop lente et linéaire, pas assez parlée.

Questions qui auraient dû être posées : À quoi ressemble la cyber intimidation que vous avez vue? Pourquoi vous ne les avez pas dénoncés?

Elle a ajouté des statistiques intéressantes.

Janvier : L'intergénération - rencontre avec l'âge d'or

Tout près du centre-ville de Dieppe se situe madame manteaux, un magasin qui offre des vêtements viser aux femmes aînées. À la surprise des clients, les employés ne sont pas du même âge.

Madame manteaux

COMMENTAIRES DU JURY Geneviève a bien respecté le thème : L’intergénération. Titre peu original.

Photos : Belles photos originales, cadrage parfois trop large.

Février : Le mois des noirs... le racisme

Le mois des noirs... le racisme : Le reportage de Geneviève Boudreau

COMMENTAIRES DU JURY Geneviève n’a pas fait de texte de présentation pour son histoire du mois de février. Le jury de répète : Les sons doivent être ajustés et Il NE LE SONT PAS. Cette étape est très importante pour la compréhension de l’histoire.

Sa narration est très très lente, trop même. L’articulation est meilleure. Histoire difficile à comprendre.é

Mars : La place de la femme dans la société

La place de la femme dans la société : Le reportage de Geneviève Boudreau