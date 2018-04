Je suis un immigrant provenant du Libéria, en Afrique de l’Ouest. Dans le futur, j’aimerais devenir un policier puisque j’aime aider les autres. Je participe à Jeunes Reporters Acadie pour apprendre davantage sur les nouvelles technologies et je veux continuellement apprendre sur ce qui se passe dans notre monde de tous les jours. J’espère que vous allez apprécier mes reportages et voter pour moi!

Mes reportages

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Un événement près de chez moi : Le reportage de Moussa Soumaro

Octobre : Un événement près de chez moi

La rentrée scolaire à L'École secondaire du Sommet à Halifax. Des élèves donnent leurs opinions sur la rentrée scolaire 2017-2018. Une enseignante nous parle de sa planification de l'année scolaire.

COMMENTAIRES DU JURY Respect de la forme, du sujet et du temps : (Vlog, un événement près de chez moi et entre 2 et 4 minutes.)

Bonne qualité de la langue parlée. Bonne articulation.



À améliorer : Moussa semble avoir plus de difficulté à maîtriser les outils à sa disposition. Les images sont instables et les sons sont mal ajustés. Il faudra faire un effort supplémentaire à cet effet, car cela nuit au message.

90% de l’histoire est consacré aux entrevues. C’est beaucoup.

Le spectateur aurait aimé vivre la rentrée scolaire davantage à travers les activités, la fébrilité du moment. On ne sent pas la rentrée. Une bonne histoire a toujours une fin et il n’y en a pas dans l’histoire de Moussa.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" L'habillement à l'adolescence : Le reportage de Moussa Soumaro

Novembre : l'habillement à l'adolescence

À l'école secondaire du Sommet de Halifax, les élèves donnent leurs opinions à propos du code vestimentaire et les professeurs proposent des uniformes pour les élèves.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" L'impact des réseaux sociaux à l'adolescence : Le reportage de Moussa Soumaro

Décembre : l'impact des réseaux sociaux à l'adolescence

Les réseaux sociaux perturbent-ils les études des jeunes? Des adolescents de l'école du Sommet de Halifax et un enseignant racontent leurs histoires.

À améliorer : Les sons NE SONT PAS AJUSTÉS. Cette étape est très importante pour la compréhension de l’histoire.

Les cadrages sont trop larges et les invités sont très petits dans l’image.

Professeur ou enseignant.

Enseignant(e) de 1re à la 12e année - Professeur au postsecondaire, collège, universitétété etc.

Janvier : L'intergénération - rencontre avec l'âge d'or

La différence est qu'aujourd'hui le monde est plus matérialiste et en plus tout les outils de technologie qui distrait trop cette nouvelle génération.

Elle n'était pas comme les autres

COMMENTAIRES DU JURY Il aurait été intéressant de raconter l’histoire des personnages. D’expliquer pourquoi il avait choisi ces personnes. Questions/réponses : ne permets pas de répondre à ces questions de base d’une histoire.

Titre trompeur. On doit se rendre à la fin.

Photos : Photos de photos

Février : Le mois des noirs... le racisme

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Le mois des noirs... le racisme : Le reportage de Moussa Soumaro

COMMENTAIRES DU JURY Le jury de répète : Les sons NE SONT PAS AJUSTÉS. Cette étape est très importante pour la compréhension de l’histoire.

Moussa n’a pas fait de texte de présentation de son histoire du mois de février.

Au début de l’histoire, il faut toujours garder du son d’ambiance quelques secondes...

avant de parler.

Mars : La place de la femme dans la société

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" La place de la femme dans la société : Le reportage de Moussa Soumaro