J'étudie à l'école Marie-Gaétane. J’ai décidé de participer à Jeunes Reporters Acadie parce que le monde du journalisme m'a toujours intéressée, même intriguée. Cette expérience est une possibilité pour moi de me découvrir un peu plus.

J’adore la lecture, la photographie et ma famille ! Suivez-moi, à chaque mois sur le site Web Jeunes Reporters Acadie pour découvrir mes histoires et un peu plus sur moi et mon univers.

Un événement près de chez moi : Le reportage de Mélodie Coulombe

Octobre : Un événement près de chez moi

Le Festival d’automne de Kedgwick attire de gens de partout. Suivez-moi à la parade, à la course de camions dans vase, au Sommet de la chanson, aux spectacles et au couronnement de Mademoiselle Festivale d’automne.

COMMENTAIRES DU JURY Respect de la forme, du sujet et du temps : (Vlog, un événement près de chez moi et entre 2 et 4 minutes.)

Bonne variété d’images. On comprend bien l’importance de l’événement dans la région.



À améliorer : Fluctuation des sons et du volume.

Coupure « jump cut » dans le montage.

Attention aux cadrages de l’action. Nous restons toujours loin de l’action. La scène est loin, les camions sont loin, etc. La petite caméra aurait pu être fixer dans le camion pendant son passage dans la boue. Ça donnerait des images impressionnantes de l’intérieur.

L’articulation est molle. Mélodie doit articuler davantage. Devant la caméra, la qualité de la langue est importante pour bien comprendre. Plusieurs « he »... Hésitation dans la narration.

Ajouter plus d’information pertinente à la région et à l’événement. Moins de commentaires personnels.

L'habillement à l'adolescence : Le reportage de Mélodie Coulombe

Novembre : l'habillement à l'adolescence

L'impact des réseaux sociaux à l'adolescence : Le reportage de Mélodie Coulombe

Décembre : l'impact des réseaux sociaux à l'adolescence

Gabrielle, Mara, David, Philippe, Véronique et Yohan parlent de leurs expériences face aux réseaux sociaux. Leurs avis sur la cyberintimidation et le manque d’estime de soi nous font réaliser à quel point ils ont un impact sur nos vies.

COMMENTAIRES DU JURY Originalité dans le traitement. Questions /réponses À améliorer : La lecture du texte est beaucoup trop rapide et l’articulation est molle. On a de la difficulté à comprendre. La lecture est un équilibre entre vitesse, articulation, intonation et rythme. L’objectif est la compréhension du message… ce n’est pas une course.

Janvier : L'intergénération - rencontre avec l'âge d'or

Albert Coulombe avait 61 ans quand il a prit la décision de recommencer son secondaire, décidé de le finir pour de bon.

L’école à 61 ans

COMMENTAIRES DU JURY On ne sait pas pourquoi M. Coulombe est retourné aux études. La fierté, certes, mais comment ça transforme sa vie de tous les jours? Savoir lire, par exemple… On ne sait pas où il habite. Beaucoup trop de fautes de français… Structure de phrase, qualité du français. Manque de richesse. Redondant.

Photos d’archives uniquement...

Février : Le mois des noirs... le racisme

Le mois des noirs... le racisme : Le reportage de Mélodie Coulombe

COMMENTAIRES DU JURY Mélanie a choisi de faire une longue entrevue avec son personnage. On ne comprend pas bien les questions. Par choix, Mélanie n’a pas mi de narration à son histoire. L’invité est placé devant un mur de blocs de béton en plein centre de l’écran. Faible composition de l’image. Mélanie n’a pas ajouté la signature de Radio-Canada à la fin.

Le jury aurait aimé suivre le personnage dans sa quête… ce qu’il a amené à St-Quentin, l’un des rares noirs, sinon le seul dans la région. De le voir en interaction avec les blancs… des commentaires des gens de la région sur son intégration… Où a-t-il appris son français?

Un beau personnage qu’on aurait aimé découvrir.

Mars : La place de la femme dans la société

La place de la femme dans la société : Le reportage de Mélodie Coulombe