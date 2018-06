Rectificatif : Une version précédente de ce texte affirmait à tort que le centre éducatif Gard’Amis ferait l’acquisition d’un nouvel espace au mois de janvier 2018.

Cette annonce a été faite par la présidente du conseil d'administration, Jenny Côté, et ce, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue lundi soir. Le deuxième espace pourra accueillir 38 enfants, âgés de 18 mois à 4 ans.

Avant de pouvoir prendre possession des lieux, la coopérative devra attendre que la Ville de Regina accepte le changement de zonage pour transformer la maison en garderie, une étape qui pourrait prendre jusqu'à trois mois.

Le nouvel espace sera situé pratiquement dans la même rue que le présent, et non pas dans le nord de la ville, comme cela avait été proposé en 2015.

La présidente du centre éducatif a mentionné que la majorité des parents vivent au centre-ville et que beaucoup d'entre eux voulaient un nouveau centre ailleurs que dans le nord.

Les parents ont été bien directs pour nous dire qu'ils ne voulaient pas de centre dans le nord, qu'ils n'en ont pas besoin. Jenny Côté, présidente, centre éducatif Gard'amis

Jenny Côté a également souligné le fait qu'il est pratique pour les parents d'avoir un service de garde situé à proximité de l'école élémentaire.

Elle rappelle également que le centre actuel, à l'École élémentaire Monseigneur de Laval, manque d'espace et qu'un agrandissement dans ses murs est impossible.

La décision d'acquérir un nouvel espace pour le centre éducatif Gard'Amis a été votée à l'unanimité par les membres de la coopérative présents. Ces derniers ont exprimé à maintes reprises leur enthousiasme pour cet investissement dans la communauté.

En assemblée, il a été mentionné que ce qui permet cet achat, ce sont un plus grand nombre de familles francophones et francophiles dans la capitale saskatchewanaise et le surplus budgétaire de Gard'Amis depuis les dernières années. L'occasion s'est présentée le mois dernier avec la mise en vente d'une maison devant le centre actuel.

Ce nouveau centre ne permettra pas de faire beaucoup de profits au départ puisqu'une hypothèque devra être payée, mais le centre principal rapporte suffisamment d'argent pour tenir le rythme. En plus des rénovations qui seront nécessaires, on prévoit l'achat de nouveaux réfrigérateurs et d'un grand congélateur pour économiser de l'argent en faisant l'épicerie et pour entreposer davantage d'aliments.

Toutes ces dépenses sont évaluées à environ 375 000 $.

La cuisinière pour les deux locaux sera située dans la nouvelle maison, en plus d'une bonne partie de l'espace de rangement.

Les familles sur la liste d'attente n'ont pas été consultées pour cet achat. Selon le centre éducatif, plusieurs d'entre elles ont trouvé une solution de rechange pour l'année en cours.

À l'heure actuelle, 79 noms sont inscrits sur la liste d'attente, dont 33 noms dans le groupe des enfants âgés de 6 semaines à 18 mois.

Le centre envisage d'engager quatre nouvelles éducatrices pour le nouvel espace.

Avec les informations d'Anne-Hélène Mai