230 coureurs pour les enfants en situation de vulnérabilité

Organisée par les Cliniques Proactive Santé, cette activité sert de campagne de financement pour le Centre de Pédiatrie Sociale de Québec. Un montant de 2250 $ pour venir en aide aux enfants en situation de vulnérabilité a été récolté.

La chef de direction du Centre de Pédiatrie Sociale de Québec, la Dre Marie-Camille Duquette, explique les raisons d’un tel événement rassembleur.

« C’est organisé pour mobiliser la communauté autour des enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à reprendre un pouvoir sur leur vie et les aider à bien se développer. On souhaite aussi favoriser la santé, donc les activités en famille où l’on bouge et où l’on mange bien », mentionne-t-elle.

Mme Duquette est extrêmement satisfaite du déroulement de cette cinquième édition.

« On sent un engouement depuis la première édition. De plus en plus de gens viennent en famille pour courir. On avait même un service de garde pendant la course pour permettre aux parents de faire la course. »

Les coureurs avaient le choix entre un parcours 1 kilomètre et un autre de 5 kilomètres.