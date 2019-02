La détresse des Rohingyas racontée par des humanitaires

À titre de comparaison, la ville de Québec, la deuxième ville en importance de la province de Québec, comprend près de 540 000 habitants.

Cette vague de réfugiés est de loin la plus importante à la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh. Lors des deux précédentes vagues, en 1978 et en 1991, il y avait eu de 200 000 à 250 000 réfugiés par vague.

Si on additionne les nouveaux réfugiés à ceux de 2016, liée à une autre offensive de l’armée birmane (environ 87 000), et à ceux qui étaient encore au Bangladesh à la suite de vagues précédentes, il y a environ 700 000 Rohingyas maintenant au Bangladesh. On compte pas moins de 68 camps (plusieurs spontanés) le long des routes et dans la région de Cox’s Bazar.

Informations : Alexandre Paquin-Pelletier