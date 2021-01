Les wampums comme monnaie d’échange : histoire de la première crise financière de l’actuel New York

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les wampums sont des tissages de coquillages blancs et pourpres d’abord échangés entre les peuples autochtones pour fonder des alliances et peaufiner les relations par le biais de traités. Leur usage s’est multiplié et diversifié à l’arrivée des Européens qui ont aussi utilisé les perles de wampums comme monnaie d’échange. Les messages incarnés par les wampums diplomatiques ayant servi à conclure des traités offrent des pistes de réflexion fascinantes sur l’aménagement de la coexistence entre les peuples.