Un texte de Colombe Fortin

Ginette Roy adore cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Mais elle aime aussi perpétuer les traditions et faire les recettes familiales comme cette tarte qu'elle refait chaque année à l'automne pour le plaisir de sa famille et de ses amis, et pour le souper d'automne de sa paroisse.



Elle prépare elle-même sa pâte à tarte, et pour ce qui est de la recette purée de citrouille, c'est celle de sa mère.

Les ingrédients pour la tarte à la citrouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients

Purée de citrouille

1 citrouille (celle-ci pèse environ 10 kg, soit environ 22 livres)

125 ml (1/2 tasse) d'eau (pour la cuisson de la citrouille)

Pâte à tarte

(3 tartes à 2 croûtes)





1,5 L (6 tasses) de farine

8 g (2 c. à thé) de sel

454 g (1 lb) de saindoux

1 oeuf pour la pâte à tarte

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre

eau (pour faire 250 ml, soit 1 tasse, de liquide avec l'oeuf)



Pour la purée de citrouille (pour chaque tasse) :

2 oeufs

1 g (1/4 c. à thé) sel

15 g (1 c. à table) de beurre fondu

100 g (1/4 de tasse) de sucre brun

12 g (1 c. à soupe) de farine

4 g (1 cuillère à thé) d'épices pour tarte à la citrouille **pumpkin spice**

65 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable

250 ml (1 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) de purée de citrouille bien tassée

La citrouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ginette coupe la citrouille en deux et la vide de ses graines.

Préparation de la citrouille pour la cuisson Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Comme la citrouille est très grosse, elle la fera cuire une moitié à la fois.



Ginette enlève la queue de la citrouille et place le côté coupé vers le bas sur une lèche-frite à rebord. Elle verse de l'eau à hauteur de 1,5 cm (1/2 pouce).

Citrouille dans le four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Placer la citrouille dans le four préchauffé à 200°C (400°F) de 45 à 60 minutes selon la grosseur.



Ginette pique la citrouille afin de vérifier la cuisson. La fourchette doit pouvoir percer facilement la pelure de la citrouille. Pour cette citrouille, il a fallu 60 minutes de cuisson.

La citrouille est cuite Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand la citrouille est cuite, Ginette la place sur une autre plaque afin de la laisser refroidir.

Retirer la chair de la pelure et la faire égoutter. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide d'une cuillère, elle retire la chair de la citrouille et la dépose dans une passoire afin de retirer le maximum de liquide possible.

Citrouille cuite Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il est facile de retirer la chair de la citrouille quand elle est cuite au four.

La purée de citrouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide d'une cuillère, Ginette coupe et écrase les morceaux de citrouille et s'assure qu'il n'y a plus de liquide dans le mélange.

Ginette écrase la purée de citrouille. Photo : Radio-Canada

Ginette prépare cette recette depuis des années.

La pâte à tarte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la pâte à tarte, elle mesure la farine, le sel et ajoute le saindoux, qu'elle a d'abord coupé en gros morceaux. Avec les mains, elle s'assure que la farine et le saindoux sont bien mélangés et qu'ils forment de petits morceaux de la grosseur d'un pois.

Oeuf, vinaigre et eau Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ginette casse l'oeuf dans une tasse à mesurer en verre. Il faut bien brasser l'oeuf avant d'ajouter le vinaigre. Elle incorpore de l'eau afin d'obtenir une tasse de liquide dont elle verse lentement une partie sur le mélange de farine. Elle en réserve une petite quantité, qu'elle utilisera si nécessaire. La pâte ne doit pas être trop collante.

Rouler une pâte à tarte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dès qu'elle peut former une boule avec la pâte, Ginette la divise en 6 boules, car cette recette donne 6 abaisses de pâte. Elle les conserve dans une pellicule de papier film.



Sur le comptoir, elle dépose un peu de farine et roule la première abaisse en la tournant régulièrement et en formant avec les mains le tour afin d'avoir le cercle le plus rond possible. Ginette utilise des assiettes de 23 cm (9 pouces) de diamètre.

Placer la pâte dans l'assiette à tarte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ginette dépose l'abaisse dans l'assiette et coupe l'excédent de pâte autour de l'assiette. Elle réutilisera le reste de pâte. À l'aide de ses doigts, elle forme tout autour de sa pâte un fin rebord qu'elle colle doucement sur l'assiette.

Ingrédients pour la purée de citrouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici les ingrédients qui seront mélangés à la purée de citrouille.

Malaxeur, oeuf, sel et beurre fondu Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ginette casse les oeufs dans le bol du mélangeur, puis elle ajoute le sel et prépare le beurre fondu.

Les ingrédients pour la purée de citrouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ginette ajoute le sucre brun, la farine, qui servira à épaissir le mélange, et le beurre. Il est important que le beurre ne cuise pas, il doit juste être fondu sans être trop chaud. Il ne faut pas cuire les oeufs. Finalement, elle incorpore les épices.

Sirop d'érable, lait et purée de citrouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ginette utilise du sirop d'érable dans cette recette. Elle ajoute du lait et mélange le tout dans le mélangeur.



Elle incorpore ensuite la purée de citrouille et mélange avec une cuillère en bois. Elle aime qu'il reste des petits morceaux de citrouille dans le mélange.

Verser le mélange dans la croûte de tarte Photo : La Presse canadienne/Colombe Fortin

Dans la croûte à tarte non cuite, Ginette verse le mélange de purée de citrouille. Dans un four préchauffé à 200 °C (400 °F), elle place la tarte pendant 10 minutes. Ensuite, elle baisse la chaleur du four à 180 °C (350 °F) pour terminer la cuisson de 30 à 45 minutes, selon le four.



Le truc de Ginette pour savoir si sa tarte est cuite, quand elle utilise des assiettes en verre, c'est de regarder dessous. Quand la croûte commence à dorer, elle est prête. Si elle utilise des assiettes en aluminium, elle les place dans une deuxième assiette en métal noir. C'est un conducteur qui cuira parfaitement la croûte du dessous de la tarte.



On peut congeler la tarte une fois cuite. Pour la réchauffer, il faut la laisser décongeler et, une fois à température ambiante, la faire chauffer à 180 °C (350 °F) pendant 10 minutes.

Ginette nous montre la tarte cuite. Photo : La Presse canadienne/Colombe Fortin

Voilà, la tarte est cuite. Elle est délicieuse, je peux vous l'assurer. J'ai la chance d'en manger chaque année. Yummy. Merci Ginette!