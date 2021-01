Se réapproprier l'éducation

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le défi de l'éducation pour les Autochtones se décline sur plusieurs plans. D'abord, comme elles aspirent à l'autonomie, les nations autochtones ont un urgent besoin de ressources compétentes pour y parvenir et, par la suite, en assurer la pérennité. L'éducation forme aussi des citoyens – dans ce cas, elle doit enseigner l'histoire, la culture et la langue qui sont propres à chaque nation – alors que l'expérience traumatisante des pensionnats a plombé les vertus de l'instruction. Enfin, l'éducation formelle dans la société non autochtone doit reconnaître les besoins particuliers de l'étudiant autochtone. Ce sont quelques réponses à ces défis qui sont illustrées dans le dossier qui suit. Bonne lecture!