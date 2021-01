Manawan attend toujours son ambulance, une priorité pour la population

« Tout le monde a des besoins spécifiques. Nous, en étant éloignés en région, on a besoin d’un service ambulancier, c’est très très prioritaire », a indiqué le chef en réaction aux propos du ministre de la Santé.

Vendredi, Gaétan Barrette avait indiqué que le dossier de Manawan était en discussion et que le « vrai dossier prioritaire » pour lui était celui du projet de Centre d’hébergement et de soins de longue durée de la communauté de Wendake, près de Québec.

Or, pour Jean-Roch Ottawa, « opposer deux dossiers de cette importance ne sert personne et ne fait qu’augmenter le cynisme ».

Le 24 septembre, il y a eu trois interventions à cause de la canicule, deux par ambulance et une par hélicoptère. C’est pour cela qu’on juge que c’est très prioritaire, d’autant plus que le chemin est très difficile à cause de l’absence de pluie depuis presque un mois. Cela prend au moins trois heures avant d’arriver à un centre hospitalier.

« Imaginez aussi l’impact que cela a sur les municipalités voisines quand on fait une demande ici, elles sont à découvert », a-t-il poursuivi.

Aucun service ambulancier n’est offert sur le territoire, qui se situe à 86 kilomètres de Saint-Michel-des Saints, et qui est seulement accessible par un chemin forestier. Depuis près de 20 ans, Manawan milite pour obtenir sa propre ambulance. Il y a un an, le décès d’une fillette de 8 ans avait rappelé l’urgence d’agir  (Nouvelle fenêtre) . En juin, des maires de la région de Launaudière, au Québec, avaient appuyé la demande  (Nouvelle fenêtre) de la communauté atikamekw.

Le cabinet du ministre précise que le dossier est « toujours en cours d’analyse », ce qui surprend Jean-Roch Ottawa.

En juin, il nous promettait de nous revenir rapidement, c’était une question de jours, de semaines. On est presque en octobre et l’attente est longue. On avait rencontré le ministre il y a un an et il nous avait dit qu’on aurait des nouvelles avant Noël 2016. On est bientôt Noël 2017.

Jean-Roch Ottawa