ICI Espaces autochtones : discours onusien, wampums et musique engagée

Un retour sur l'actualité de la semaine

Guy Bois revient sur le discours onusien du premier ministre Justin Trudeau dénonçant « la grande faillite » du Canada vis-à-vis des Autochtones.

L’âge d’or des wampums



Jacynthe Ledoux, avocate spécialisée en droit autochtone et en droit de l'environnement, et Jonathan Lainey, historien et conservateur, Premiers Peuples, au Musée canadien de l'histoire, nous expliquent le wampum et son importance historique et juridique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Chefs haudenosaunee [iroquois] des Six Nations expliquant les colliers de wampums qu’ils conservent en 1871 Photo : Bibliothèque et Archives Canada,

* Jonathan Lainey est l’auteur de l’essai La « Monnaie des Sauvages » : les colliers de wampum d’hier à aujourd’hui (Septentrion, 2004).

Chronique mâmawi musique

Leanne Betasamosake Simpson est une musicienne, poète, conteuse et militante autochtone. Moe Clark nous propose sa musique engagée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Pochette de l'album Flight de Leanne Simpson Photo : Leanne Simpson

Des questions pour Melissa?



Melissa Mollen Dupuis déroge à la règle en nous proposant cette semaine une capsule personnelle sur les 10 ans de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.