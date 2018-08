Un texte de Stéphanie Rhéaume

Ils proviennent de différentes régions de l’Ontario, du Québec, des États-Unis et de l’Afrique, mais leur coeur est bien ancré ici. Nous avons entrepris avec eux une joute de ping-pong artistique, dans laquelle chacun devait proposer un coup de coeur culturel en Ontario français pour poursuivre la partie. Voici les résultats de ce match fort enlevant.

1- Marie-Clo : dévoiler sa vulnérabilité en chansons

L'auteure-compositrice-interprète Marie-Clo en spectacle Photo : Philippe Larivière-Durocher

La jeune femme native de Fournier a conquis la Planète BRBR en mai en remportant la finale de ce concours musical présenté sur TFO. Finaliste cette année pour Rond Point, elle a obtenu un ticket vers la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby et le Festival en chanson de Petite-Vallée. Marie-Claude Sarault, de son vrai nom, ne se destinait pas à évoluer comme auteure-compositrice-interprète, même si elle crée depuis longtemps des chansons pour elle-même.

Chanter une chanson originale, ça ne m’était jamais venu à l’idée. Marie-Clo, auteure-compositrice-interprète

La scène exerce pourtant un fort magnétisme sur elle depuis l’enfance. À trois ans, elle grimpait sur un bottin de téléphone pour faire des spectacles de claquettes. Son intérêt pour le théâtre la mène au Centre d’excellence artistique De La Salle, avant de poursuivre une formation en comédie musicale au Collège Sheridan de Toronto.

C’est à Sudbury que le vent tourne. Après avoir bourlingué pendant six ans à travers l’Europe et les États-Unis, Marie-Clo se pose enfin dans le nord de l’Ontario pour étudier en éducation. Elle tente en mai 2016 un premier concours, la Brunante dans le cadre de la Nuit sur l’Étang. Et c’était parti pour la comète de l’Est ontarien.

Marie-Clo dévoilera sa pop électro dans un EP à paraître à la fin du mois d’octobre.

2- Philippe Larivière-Durocher : réinventer la marque franco-ontarienne

J’adore le travail de Philippe. Il mise sur la culture franco-ontarienne dans ce qu’il fait. Marie-Clo, auteure-compositrice-interprète

Le designer graphique et artiste multimédia Philippe Larivière-Durocher Photo : Courtoisie : Philippe Larivière-Durocher

Le designer graphique et artiste multimédia Philippe Larivière-Durocher accole une esthétique rafraîchissante à l’image de marque de la culture franco-ontarienne. Il réinvente l’art de conjuguer le trille et le lys dans l’imaginaire collectif.

C’est à lui et sa conjointe Anik Charest-Saint-Denis qu’on doit le concept derrière le célèbre t-shirt « RESTEZ CALME - OUI IL Y A DES FRANCOPHONES HORS QUÉBEC » de l’entreprise franco-ontarienne EnTK. Cette création fait désormais partie de la collection permanente du Musée canadien de l’Histoire.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Quand on a vu ça, on n’en revenait pas! Philippe Larivière-Durocher, designer graphique et artiste multimédia

Digne représentant de la génération du millénaire, Philippe fait de la photo, de la vidéo, crée des calligraphies à la main, les numérise et triture le tout, en plus de maîtriser les médias sociaux. Il y a quatre ans, il a mis sur pied son propre studio de création graphique, Créaphil.

Depuis, il appose sa griffe sur divers projets musicaux franco-ontariens. Entre la pochette du futur album de Daniel Groleau Landry et la facture visuelle du single du DJ UnPier pour son remix de « Notre place », Philippe est en train de complètement revamper l’environnement visuel franco-ontarien.

3- Eric Hernandez Aragon : créer du rêve par la mode

Eric gagne à être connu. J’ai été vraiment surpris de voir à quel point sa collection d’été était belle. C’est dommage qu’il ne fasse pas de linge pour les hommes! Philippe Larivière-Durocher, designer graphique et artiste multimédia

Le designer de mode Eric Hernandez Aragon dans son atelier Photo : Courtoisie : Eric Hernandez Aragon



Depuis longtemps, Eric rêvait de fabriquer de grosses robes. Petit, il s’émerveillait devant les parures des princesses de Disney, puis devant les robes des jeunes filles lors des Quinceañera, rite de passage dans la culture latino-américaine. Il a commencé à dessiner ses propres créations.

En 2005, Eric décroche un diplôme de l’École de mode du Collège Lasalle à Montréal et développe sa marque Aragon Couture. Au départ, il se spécialise... en « grosses robes »!

« Pendant dix ans, j’ai fait des robes de mariées, des robes de demoiselles d’honneur. C’était une belle fantaisie », se souvient Eric, un brin de nostalgie dans la voix.

Pour espérer gagner sa vie dans la mode, il se lance il y a deux ans dans le prêt-à-porter. Contre toute attente, Eric a choisi de transférer l’an dernier son entreprise et son atelier de couture dans la capitale.

Je suis déménagé à Ottawa par amour. C’est à cause d’un beau Franco-Ontarien. Eric Hernandez Aragon, designer et créateur de mode

Si Eric a ressenti un coup de coeur pour l’Ontario français, la communauté le lui rend bien. L’Association professionnelle de la chanson et de la musique (APCM) lui a confié la mission d’habiller l’hôtesse du dernier gala des Prix Trille Or.

4- Mique Michelle : donner une voix à ceux qui n’en ont pas

Les toiles et murales de Mique sont hallucinantes. Le travail d’adaptation qu’elle fait au niveau de l’art autochtone et l’art moderne, c’est impressionnant. Je rêve d’utiliser ces couleurs-là dans des imprimés de tissus. Eric Hernandez Aragon, designer et créateur de mode

L'artiste de graffiti Mique Michelle Photo : Alexandre Aimee

En 2006, Mique Michelle manifeste devant le Parlement européen à Strasbourg pour dénoncer les violences en Tchétchénie.

Parmi la foule rassemblée, certains utilisent le graffiti sur des affiches pour faire valoir leur message.

J’ai pogné la cannette et je ne l’ai plus jamais lâchée. Mique Michelle, artiste de graffiti

Originaire de Field dans le nord de l’Ontario, Mique s’est établie dans le secteur de Vanier il y a huit ans pour pouvoir étudier en français à l’université.

Les passants peuvent désormais y admirer une murale haute de 15 mètres, oeuvre colorée réalisée par l’artiste avec l’aide d'acolytes. Elle souhaitait créer un sentiment d’appartenance dans le quartier.

L’artiste métisse transporte ses aérosols là où le besoin se fait sentir. Que ce soit à Détroit ou Sarnia, elle transmet son art à ceux qui cherchent une voix pour communiquer.

5- Kimya : manier les mots pour dénoncer les injustices

Kimya prend les mots et la musique pour parler des enjeux. Je l’admire, parce qu’il le fait en français et de façon très intelligente. Mique Michelle, artiste de graffiti

Le slameur, poète et rappeur Kimya Photo : Jamie Kronick

Kimya signifie « paix » en lingala, langue parlée en République démocratique du Congo, pays d’origine de Yannick Mbuluku.

Arrivé à l’adolescence au Canada le 9 décembre 2004 en plein verglas, il s’installe avec sa famille à Ottawa. Avant d’en arriver à manipuler les mots avec soin, Kimya a complété une technique en architecture.

À écouter : Cosmopolite et métissé - le poids de la parole

Le jeune rappeur et slameur rigole quand on le questionne sur le lien entre les deux. Sa réponse surprend : « L’architecture laisse une empreinte sur les générations futures. La musique, c’est la même chose. Elle va toujours être là et permet de dévoiler des merveilles du passé », explique-t-il avec sagesse.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Celui qui a été nourri par la poésie d’Aimé Césaire fait de la musique pour prendre la parole.

Dans mon pays, on n’a pas la chance de s’exprimer librement. En étant ici, c’est vraiment l’occasion de pouvoir m’exprimer et dénoncer des injustices. Kimya, slameur, poète et rappeur

Kimya lance son premier EP Or & Flamme au Mercury Lounge à Ottawa le 5 octobre.