Deux ministres pour la réconciliation

Deux femmes, deux médecins, ont été appelées pour enterrer le ministère des Affaires autochtones et du Nord . « Une structure coloniale », a dit le premier ministre Trudeau lors de la nomination des deux femmes. Carolyn Bennett est maintenant ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. Sa collègue Jane Philpott prend la direction du ministère des Services aux Autochtones. Elles ont répondu aux questions d'Espaces autochtones.

En octobre 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones recommandait, dans son rapport final, de scinder le ministère des Affaires autochtones. C’est chose faite depuis le remaniement ministériel du premier ministre Justin Trudeau, le 28 août.

Deux femmes se partagent maintenant ce ministère.

Carolyn Bennett, qui tenait déjà les rênes de ce ministère, devient ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, chargée des droits issus des traités.

Et Jane Philpott, qui détenait le portefeuille de la Santé, est maintenant ministre des Services aux Autochtones. Elle a pour mandat de s’attaquer aux problèmes de bien-être des Autochtones, dont la santé, l’éducation et l’eau potable.

Deux femmes pour favoriser la réconciliation, de surcroît deux médecins… pour favoriser la guérison. Toutes les deux veulent travailler avec leurs partenaires des communautés autochtones.

Une entrevue d’Anne-Marie Yvon

Mme Bennett, comment comptez-vous poursuivre votre travail entrepris il y a deux ans et qui prend maintenant un virage plus précis?

C’est très important pour moi de continuer l’amélioration de notre relation avec les peuples autochtones. C’est un enjeu de décoloniser, de changer d’une relation de respect, de leur reconnaissance de droits, la coopération, le partenariat, c’est un défi, mais c’est très important pour l’avenir du Canada.

Justin Trudeau avait dit « espérer tendre vers une certaine autonomie gouvernementale des peuples autochtones ». Comment cela doit-il se faire selon la vision de chacun?

C’est très important de mieux comprendre l’idée d’une nation autodéterminée. Comme le soulignait la Commission royale sur les peuples autochtones il y a 20 ans, c’est nécessaire de trouver les vraies nations avec leur langue, leur identité, c’est un défi de reconstituer leur nation dans l’esprit original des traités.

Est-ce que l’élimination de la Loi sur les Indiens est possible?

Oui, c’est de remplacer la législation avec une nouvelle approche menant à la reconnaissance des droits. C’est un défi de développer les partenariats avec les Premières Nations, les Inuits et les nations Métis.

Pourquoi, encore aujourd’hui, tout doit se régler devant la Cour suprême du Canada ?

On a plusieurs nations qui maintenant ne sont pas encore sous la Loi sur les Indiens, les gouvernements autodéterminés, mais ce n’est pas suffisant. On a besoin d’incitatifs pour changer le ratio des programmes donnés par le gouvernement à une nouvelle approche autogouvernée.

C’est très important pour nous d’accélérer les progrès menant vers plus de nations autodéterminées. Carolyn Bennett

Mme Philpott, vous serez très présente sur le terrain; avez-vous commencé à rencontrer vos partenaires autochtones?

Comme vous le savez, avant d’être la ministre des Services aux Autochtones, j’étais la ministre de la Santé et, jusqu’à maintenant, ce ministère avait la responsabilité de la santé des Premières Nations et des Inuits. Avant cela, j’ai travaillé avec la ministre Bennett parce qu’on sait que, si on veut avoir la santé, il faut beaucoup de choses qui déterminent la santé comme le logement, l’accès à l’eau potable, à la nourriture saine, un emploi et les besoins économiques.

C’est un domaine un peu nouveau pour moi, mais notre gouvernement complet a mis l’emphase sur nos relations avec les Autochtones, alors nous en discutons régulièrement au Cabinet.

Tout doit se faire en même temps, mais par quoi comptez-vous commencer?

Concrètement, c’est déjà commencé avec le travail de la ministre Bennett depuis les deux dernières années à éliminer l’écart socio-économique dans plusieurs domaines. Avec le logement par exemple, on a déjà 6500 nouvelles maisons construites. Il y a eu de grands investissements liés à l’eau potable pour s’assurer que chaque communauté ait accès à l’eau potable. Je dois maintenant discuter avec nos partenaires des Premières Nations, Inuits et Métis pour connaître leurs priorités, que ce soit le logement, l’éducation ou le bien-être des enfants, et je vais continuer le bon travail que la ministre Bennett a déjà commencé.

Mme Bennett, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a connu quelques difficultés, dont une série de démissions. Récemment, une des commissaires, Michèle Audette, parlait d'un manque de moyens. Que comptez-vous faire avec la suite de cette enquête?

J’ai eu une rencontre avec les commissaires cet été. Je suis sûre que le plan d’action va donner un rapport intérimaire en novembre, mais il y a beaucoup à faire pour mieux communiquer et être à l’écoute des familles. C’est très important pour leur confiance. Je n’ai pas reçu de demande pour une prolongation ou un nouveau budget, mais c’est très important que cette enquête aboutisse pour mettre fin à cette tragédie nationale. Pour Mme Philpott, il n’est pas nécessaire d’attendre le rapport de l’enquête pour agir et faire progresser les enjeux que sont le logement, l’éducation, le racisme et le sexisme, les policiers et autres institutions.