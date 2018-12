Porto Rico dévasté après le passage de l'ouragan Maria

Le plus puissant ouragan à frapper Porto Rico depuis au moins 80 ans a détruit des centaines de maisons, en plus de priver d'électricité la majorité des résidents de l'île et de provoquer d'importantes inondations. L'ouragan Maria pourrait ainsi accentuer la crise financière qui secoue déjà cette île qui a le statut d'État libre associé aux États-Unis (commonwealth en anglais).

Après avoir fait au moins neuf morts dans les Caraïbes, l’ouragan Maria a frappé la ville côtière de Yabucoa, au sud-est de l’île, mercredi matin. Son intensité était alors de catégorie 4, avec des vents de 250 km/h.

La puissance de l'ouragan était telle que les instruments de deux stations radars des services météorologiques américains ont été détruites par les éléments en furie, rapporte la chaîne américaine CNN.

Plus tard dans la journée, le Centre américain des ouragans (NHC) a annoncé que Maria avait perdu son statut d’ouragan majeur, passant à la catégorie 2. Mais les météorologues préviennent que l’ouragan pourrait reprendre de la vigueur dans les prochaines heures, alors qu’il se dirige vers la République dominicaine.

Lourds dégâts à Porto Rico

La dévastation est « pratiquement absolue », a déclaré la mairesse de San Juan, Carmen Yulin Cruz, à des journalistes dans un refuge de la ville. Elle a ajouté que « de nombreuses parties de San Juan sont complètement inondées ».

Notre vie telle que nous l'avons connue a changé. Carmen Yulin Cruz, mairesse de San Juan

Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a demandé au président américain Donald Trump de déclarer l’état de catastrophe sur son territoire. « C'est la tempête la plus dévastatrice du siècle ou de l'histoire moderne [...] », a-t-il déclaré sur les ondes de la chaîne de télévision américaine CNN. « Qui sait ce que seront les dégâts? »

M. Rossello a indiqué qu’il craignait que les dommages provoqués par Maria soient encore plus importants que ceux causés par l'ouragan Irma, qui a frappé l’île il y a à peine dix jours.

« Environ 60 % du [réseau] d'électricité est hors service à Porto Rico et nous nous attendons à ce que cela augmente, a ajouté M. Rossello. Les télécommunications sont en train de faillir. » Le gouverneur de Porto Rico craint toutefois davantage les inondations et les fortes pluies, qui sont potentiellement plus meurtrières.

Au moins 500 abris pouvant accueillir près de 67 000 personnes ont été ouverts par les autorités pour faire face à l'ouragan, tandis que 50 000 foyers étaient toujours privés d'électricité depuis le passage d'Irma.

Selon les autorités portoricaines, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées dans des refuges collectifs.

« C’est vraiment la furie à l’extérieur »

Des toits et des portes ont été arrachés par les vents, tout comme de nombreux arbres et poteaux électriques.

Des civils ont trouvé refuge dans un centre de secours de Porto Rico. Photo : Associated Press / Carlos Giusti

« Je suis montée à mon appartement au 20e étage et les portes de certains appartements ont explosé », a rapporté la collaboratrice spéciale de Radio-Canada à Porto Rico, Elena Sartorius. « Il y a de l’eau qui s’infiltre sous les portes et dans les escaliers. On a dû descendre dans le lobby, où j’ai constaté une inondation dans le stationnement ».

Il y a un vent terrible à l’extérieur. Des arbres sont tombés, des poteaux d’électricité sont tombés, c’est vraiment la furie à l’extérieur. Elena Sartorius, collaboratrice spéciale de Radio-Canada à Porto Rico

Selon les services météo américains, l'île pourrait recevoir jusqu'à 48 centimètres de pluie et des ondes de tempête pourraient faire monter le niveau de la mer de 2 ou 3 mètres.

Après avoir fait mardi deux morts et deux disparus en Guadeloupe et violemment secoué l’île de la Dominique, l’ouragan Maria a balayé les îles Vierges américaines dans la nuit de mardi à mercredi. Le petit archipel américain se relevait à peine du passage de l’ouragan Irma.

La Dominique gravement touchée

Une rue inondée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe après le passage de l'ouragan Maria, le 19 septembre 2017. Photo : Reuters / Andres Martinez Casares

Sur l’île de la Dominique, le premier ministre Roosevelt Skeritt a déclaré que des rapports préliminaires laissaient présager une dévastation presque généralisée.

Maria aurait fait au moins sept morts à la Dominique, selon l'Agence de gestion des catastrophes des Caraïbes, qui a obtenu des informations par des radios amateurs, puisque les systèmes de communication sont coupés ou très instables depuis 24 heures sur cette île de 70 000 habitants.

Le directeur de l’Agence, Ronald Jackson, qui a pu effectuer mardi un vol de reconnaissance au-dessus de la Dominique, estime que « 70 % à 80 % des constructions sont endommagées », dont des hôpitaux, des routes et des ponts. Les dégâts se chiffreront en milliards de dollars, selon lui.

Des transporteurs canadiens prennent des mesures pour rapatrier leurs voyageurs

Les transporteurs commerciaux Air Canada, Air Transat et Sunwing ont annoncé mardi une série de mesures visant à faciliter le rapatriement rapide au Canada de leurs clients à partir des destinations touchées ou menacées par l'ouragan Maria dans les Caraïbes.