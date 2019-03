La question de la surjudiciarisation des Autochtones soulevée à la Commission Viens

Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Selon la vice-doyenne à la recherche de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Marie-Ève Sylvestre, et la directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal, Céline Bellot, ont expliqué mardi matin qu’utiliser la justice comme premier recours auprès des personnes marginalisées, notamment autochtones, est en hausse partout au Canada.



Elles ont souligné qu’il s’agit aussi d’un moyen discriminatoire, coûteux et contre-productif pour la réintégration.



Marie-Ève Sylvestre et Céline Bellot ont analysé le contrôle des populations marginalisées dans l'espace public.



Elles se sont intéressées au phénomène dans plusieurs villes du pays : Montréal, Québec, Gatineau, Toronto, Vancouver, mais aussi Val-d'Or.

Profilage

Dans toutes leurs études, Marie-Ève Sylvestre et Céline Bellot ont répertorié qu'un nombre important et croissant d'infractions mineures étaient reprochées aux personnes itinérantes. On pense entre autres à la d'ébriété publique, de consommation d'alcool en public et le flânage tant à Val-d'Or que dans les grands centres.

Certains groupes sont aussi plus ciblés que d'autres, notamment les Autochtones, ont précisé les chercheuses.

Le profilage est faussement perçu comme une action préventive. Ce serait donc une pratique qui est devenue disproportionnée, qui serait à proscrire. Marie-Ève Sylvestre

Les deux chercheuses croient aussi que les policiers ne devraient pas être les principaux acteurs à intervenir auprès des personnes itinérantes.



Les deux témoins affirment que cette pratique a des effets négatifs sur la vie et la santé des personnes visées et surcharge aussi le système judiciaire.



