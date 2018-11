Avec les informations d’Émélie Rivard-Boudreau

Ils ont franchi plusieurs étapes auprès de Santé Canada pour soumettre leur projet.



La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête présentement sur les deux entrepreneurs avant de donner son accord officiel au projet, explique Keven Boisvert.



« On est pas mal rendus dans les dernières étapes. Nos firmes ont fourni tous les documents officiels de notre entreprise. Un coup que cette étape est passée, c’est très bon signe. Ça veut dire qu’ils sont à analyser quelles personnes sommes-nous, si nos choses sont bien structurées et par la suite, ça va y aller. Ça n’empêche pas que pendant ce temps-là, on n’a pas le choix d’avancer », soutient-il.

Les Écuries Sicistan ont amorcé le déboisement du terrain qui accueillera la plantation de cannabis médicinal. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

M. Boisvert explique que le bâtiment qui sera construit comportera une zone pour des bureaux administratifs puis le reste de l’espace servira à abriter les serres pour la culture médicinale.

Ce dernier attend des nouvelles de Santé Canada d'ici la fin octobre et le début du mois de novembre.

Selon lui, les activités débuteraient en juin 2018.

Diversifier l’économie

Pour le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier, c'est une belle occasion de diversifier l'économie. Mais la population reste partagée sur l'entreprise.



« Oui, il y en a qui sont en faveur et oui, il y en a qui ne sont pas en faveur. On arrive dans un nouveau marché. Les gens ne saisissent pas [comment] faire la différence. Aujourd’hui surtout, ce qu’on entend à la radio, ce qu’on entend à la télévision, c’est le récréatif. Nous, dans la région et moi, comme maire, on veut faire des représentations auprès du gouvernement pour les sensibiliser au discours. Il faut vraiment partager les deux aspects de cette industrie-là », affirme le maire, Alain Poirier.