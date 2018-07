Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

À l’Office du Tourisme Edmundston Madawaska, on reconnaît que l’augmentation des visiteurs n’est pas aussi importante qu’ailleurs.

Jusqu’à maintenant, en 2017, le nombre de visiteurs a augmenté pour certains mois par rapport à l’an dernier, alors qu’à d’autres moments, on en a vu un peu moins. Mais selon la directrice générale, Joanne Bérubé Gagné, la différence se voit dans l’achalandage hors saison.

« Ça fait déjà deux ans qu’on a [laissé un peu de côté les] mois de juin, juillet, août, explique-t-elle. On a mis beaucoup d’emphase à promouvoir les activités d’automne, d’hiver et même le printemps. »

Même si la différence se fait moins sentir à l’Office du tourisme, on la remarque chez les hôteliers. Au Motel Clé O Spa situé dans le secteur Saint-Jacques à Edmundston, la rentrée scolaire n'a pas du tout entraîné une baisse d'achalandage selon sa propriétaire.

Habituellement [les touristes arrivent] la dernière semaine de juillet quand les vacances de la construction commencent. Ça a commencé avant, au début juillet, puis depuis septembre, on est complets pratiquement tous les soirs. Sylvie Morneau, propriétaire, Motel Clé O Spa

Les Chutes et la gorge de Grand-Sault de plus en plus populaires

À Grand-Sault, les chutes et la gorge attirent de plus en plus de visiteurs chaque année. Le centre Malobiannah, situé juste à côté des chutes, a accueilli plus de 50 000 visiteurs seulement durant les mois de juin, juillet et août, ce qui représente une hausse de plus de 3000 visiteurs par rapport à l'an dernier.

Nombre de visiteurs chutes et gorge de Grand-Sault (juin, juillet et août) : Centre Malobiannah (chutes) : 2016 : 47 132

2017 : 50 462 Centre La Rochelle (gorge) : 2016 : 5 693

2017 : 6 388

La gorge de Grand-Sault est devenue une attraction touristique très populaire dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Le Nord-Ouest, toujours un arrêt rapide?

En étant la porte d'entrée au Nouveau-Brunswick, la région du Nord-Ouest a souvent été reconnue comme un endroit où les gens s'arrêtent brièvement avant de se rendre dans une autre région des Maritimes. Selon Joanne Bérubé Gagné, cette perception change tranquillement, et le nombre de nuitées dans les hôtels est de plus en plus important. Malgré tout, la directrice générale ne veut pas que les visiteurs de passage dans la région soient perçus de façon négative.

Si on peut être la meilleure place pour arrêter, c'est ce qu'on veut être. Et si on veut être leur premier arrêt s'ils arrivent de l'Ontario ou du Québec, c'est encore un atout pour nous. Joanne Bérubé Gagné, directrice générale, Office du Tourisme Edmundston Madawaska

Joanne Bérubé Gagné pense même que la région peut en tirer des avantages. Selon elle, la présence des visiteurs, même de courte durée, représente un avantage économique pour la région. De plus, cela permet à la région de mieux connaître les visiteurs afin de créer de nouvelles activités adaptées à leurs besoins.