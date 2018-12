Maria frappe la Dominique en catégorie 5

L'ouragan a touché terre en Dominique vers 21 h 15 lundi soir, fouettant l'île caribéenne avec des vents de 260 km/h, selon le NHC.

L'oeil de l'ouragan se déplace sur l'île à une vitesse de 15 km/h en direction ouest-nord-ouest. Avant qu'il ne touche terre, la force des vents s'était intensifiée rapidement, passant en moins de trois heures de 175 à 215 km/h.

Les vents ont même arraché le toit de la résidence du premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit.

« Mon toit est parti. Je suis à la merci entière de l'ouragan. La maison est inondée », a-t-il écrit sur Facebook avant d'ajouter, quelques instants plus tard, qu'il avait été secouru.

Alors que Maria s'approchait de la Dominique, l'alerte maximale (« violette ») a été déclenchée, ce qui impose un confinement total des habitants, a expliqué le préfet Franck Robine.

J'ai des bougies, des lampes et à manger. J'ai des légumes en boîte et du gaz. S'il n'y a plus d'électricité, ça ira. Les fenêtres sont fermées. Tout est cloué, déjà.

Anne-Marie, 84 ans, habitante de Rivière-Salée, au sud de la Martinique