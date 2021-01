ICI Espaces autochtones : Droits des peuples autochtones, Rumble, George Leach, métissage

Cette semaine : Une conversation avec Ghislain Picard, le chef de l'APNQL; Le documentaire Rumble : The Indians Who Rocked the World; La musique de George Leach, l'un des meilleurs guitaristes autochtones du Canada; Le métissage expliqué par Melissa Mollen Dupuis.

Un retour sur l'actualité de la semaine

La sénatrice conservatrice Lynn Beyak a retenu l'attention cette semaine comme nous l'explique Guy Bois. Également, un retour sur la Commission Viens.

Droits des peuples autochtones

Une entrevue avec Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), dresse un bilan des 10 années d'existence de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Photo : undrip10.org

L’empreinte musicale autochtone

L'influence autochtone sur le rock, un chapitre méconnu de l'histoire de la musique.

Laurence Niosi a discuté du documentaire Rumble : The Indians Who Rocked the World avec l'un des réalisateurs et avec le producteur, elle nous raconte.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Robbie Robertson dans Rumble : The Indians Who Rocked The World, de Catherine Bainbridge Photo : Rezolution Pictures

Chronique mâmawi musique

Moe Clark nous conduit en Colombie-Britannique sur les traces de George Leach, l'un des meilleurs guitaristes autochtones du Canada. L'artiste a enregistré deux albums: Just Where I'm At et Surrender.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   George Leach Photo : La Presse canadienne / John Woods

Des questions pour Melissa?



Melissa Mollen Dupuis répond cette semaine à la question de Dominique: « Est-ce que c'est vrai que les Canadiens sont tous autochtones à cause du métissage? »