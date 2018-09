Un texte de Colombe Fortin



David travaille au palais législatif du Manitoba. Il aime cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Il partagent cette passion pour la nourriture avec son épouse. Celle-ci est végétarienne, mais pas lui. Ensemble, ils préfèrent utiliser des produits locaux et biologiques. Selon eux, c'est important pour l'empreinte écologique. Chacun s'adapte à l'alimentation de l'autre, ils modifient des recettes et y trouvent chacun leur bonheur.



Dans cette recette de soufflé au thé, il y a plusieurs étapes, dont chacune est importante.

Les ingrédients pour le soufflé au thé Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients



Caramel



225 g (1 tasse) de sucre blanc

12 g (1 c. à soupe) de sucre brun

30 g (2 c. à soupe) de beurre

125 ml (1/2 tasse) de lait

Crème pâtissière

3 jaunes d'oeufs, à température ambiante

55 g (1/4 tasse) de sucre blanc

18 g (2 1/2 c. à thé) de fécule de maïs

250 ml (1 tasse) lait à 2 %

2 sachets de thé Rooibos et vanille (ou votre choix de thé) ou 2 g (1 c. à soupe) de thé en vrac dans un infuseur

Meringue



3 blancs d'oeufs, à température ambiante

75 g (1/2 tasse) de sucre glace

5 ml (1 c. à thé) de jus de citron

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

Les ramequins avec du beurre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David utilise 4 ramequins de 200 ml (7 oz) dans lesquels il place un petit morceau de beurre non salé.

Il faut beurrer les ramequins. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Avec les doigts, David étend le beurre uniformément dans chaque ramequin. Ensuite, à l'aide d'un pinceau en silicone, il part du milieu du ramequin vers le haut afin de former de fines rainures. Il dit que celles-ci vont aider le soufflé à gonfler en s'agrippant au bord du contenant.

Verser le sucre dans les ramequins Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David verse un peu de sucre blanc dans les ramequins beurrés. En faisant des mouvements circulaires avec le plat, il s'assure que toute la surface est recouverte de sucre. Cela va donner un petit côté croquant au soufflé.

Le lait et le thé Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un chaudron, David verse le lait qu'il fera chauffer doucement jusqu'à frémissement. Attention, le lait ne doit pas bouillir. Il ajoute deux sachets de thé et les laisse infuser doucement. Le goût du thé se mariera avec le lait pour lui donner une saveur exquise.

Sucre et cassonade Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un petit chaudron, à basse température, David verse le sucre brun, le sucre blanc et une pincée de sel pour préparer son caramel.

Le caramel Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le sucre est bien fondu, il ajoute le beurre qui donnera au caramel son onctuosité. Il mélange le tout jusqu'à ce que le beurre soit fondu.

Le lait dans le caramel chaud Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour terminer le caramel, David ajoute du lait et laisse le caramel bouillir et épaissir en le mélangeant de temps en temps.

Le caramel Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David verse le caramel dans un récipient pour qu'il refroidisse.

Séparer les jaunes d'oeufs des blancs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David sépare les jaunes d'oeufs des blancs. Les oeufs doivent être très frais et à température ambiante.

Mélanger les oeufs, le sucre et la fécule de maïs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour commencer la crème pâtissière, David ajoute de la fécule de maïs aux jaunes d'oeufs. Il utilise un fouet pour bien mélanger et former un mélange onctueux qui a un peu blanchi.

Préparation de la crème pâtissière Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David a retiré les sachets de thé du lait. Il verse ensuite ce mélange sur les jaunes d'oeufs et à l'aide d'un fouet, il mélange le tout.

David mélange la crème patissière. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les jaunes d'oeufs et le lait sont bien mélangés, il verse le tout dans le chaudron et le remet sur le feu à chaleur moyenne pour cuire la crème pâtissière.

La crème Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut brasser sans arrêt la crème pâtissière qui épaissira assez vite. Il faut éviter les grumeaux. La texture de la crème pâtissière doit ressembler à celle d'un pouding. Lorsque c'est cuit, David la retire du feu et la laisse refroidir un peu.



À cette étape, il est possible de réfrigérer la crème pâtissière jusqu'au lendemain.

Ajouter le lait et le sucre à glacer aux blancs d'oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour préparer la meringue, David réserve une petite partie des blancs d'oeufs dans un autre bol. Dans le grand plat à mélanger, il ajoute le sucre glace aux blancs d'oeufs.

Le sel, le citron et les blancs d'oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David incorpore au mélange une pincée de sel et le jus de citron. À l'aide d'un fouet, il monte en neige les blancs d'oeufs.

David monte les blancs d'oeufs en neige Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand tous les ingrédients sont bien mélangés, il ajoute le reste des blancs d'oeufs. David n'utilise pas de mélangeur électrique pour ses recettes. Il aime bien prendre le fouet à main.

Blancs d'oeufs fouettés. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La meringue est lisse et ferme, elle laisse des pics quand on retire le fouet.

Mélanger les blancs d'oeufs en neige avec la crème Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut verser une partie de la meringue dans le mélange de crème pâtissière refroidie et mélanger doucement.

Plier le mélange d'oeufs Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David verse dans le bol de meringue la crème pâtissière et mélange le tout en pliant doucement. Cette étape est délicate et nécessaire. L'air s'incorpore doucement dans la pâte à soufflé.

Verser la pâte dans les ramequins Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David divise le mélange dans les 4 ramequins et les secoue un peu sur le comptoir afin de faire sortir les bulles d'air.

À l'aide de la lame d'un couteau, il crée un tout petit espace autour du ramequin afin d'aider le soufflé à bien gonfler et à monter.

David place les soufflés au four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David chauffe le four à 200°C (400°F) puis diminue la température à 175°C (350°F) dès qu'il a enfourné les soufflés sur la grille du milieu. La cuisson varie entre 15 et 20 minutes, selon les fours.



David place les ramequins dans une lèche-frite, ce qui est plus pratique pour sortir les petits plats.

Les soufflés au sortir du four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les soufflés sont bien réussis. Ils ont gonflé, sont bien dorés et dépasse d'environ 1 pouce le haut des ramequins.

Le soufflé au thé et sauce caramel Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

David sert les soufflés avec la sauce caramel. C'est délicieux, aérien. Le goût du thé dans ce dessert est subtil et délicieux.