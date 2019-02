L'avenue McGill College transformée en place publique, promet Projet Montréal

Le parti veut, dès l'été prochain, fermer à la circulation cette avenue entre la place Ville-Marie et la rue Sherbrooke pour en faire l'équivalent de Times Square à New York ou de la place de la République à Paris.

Les automobilistes pourraient toutefois circuler sur les rues transversales, comme la rue Sainte-Catherine.

La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a soutenu que la configuration actuelle, avec des chaises le long de l'avenue et circulation limitée, est insuffisante.

« Quand on a une idée, on va jusqu’au bout. Alors qu’ici [sur l'avenue McGill College], c’est toujours mi-figue, mi-raisin », a-t-elle expliqué.

« L’année prochaine, je peux vous garantir que l’avenue McGill College sera piétonne. Et pour les aménagements plus permanents, on pourra y aller graduellement. Mais l’intention, elle, est permanente », a-t-elle ajouté.

Projet Montréal a assuré que le projet permanent de place publique verrait le jour durant un premier mandat.

Promesse prématurée, dit Coderre

En réaction à cette annonce, le cabinet du maire Denis Coderre a indiqué par courriel que le secteur continue de se transformer, notamment en raison du réaménagement de la rue Sainte-Catherine. Il a ajouté que la construction d'une station intégrée du REM forcera la fermeture de l'avenue McGill College.

« Il est donc prématuré de se prononcer sur l’avenir de cette importante artère. Tout développement doit se faire de façon réfléchie et en concertation avec les riverains », peut-on lire dans ce courriel.

Pierre Mainville dans le district Sainte-Marie

L'Équipe Coderre a par ailleurs dévoilé mardi le candidat qui affrontera Valérie Plante et sa colistière Sophie Mauzerolle, dans le district Sainte-Marie de l'arrondissement Ville-Marie lors des élections municipales en novembre. L'adversaire de la chef du parti d'opposition sera un ancien ancien élu des partis Vision Montréal et Projet Montréal, Pierre Mainville.

M. Mainville a représenté les commerçants et les propriétaires de la rue Ontario avant d'être élu sous la bannière de Vision Montréal en 2005. Il a ensuite quitté cette formation pour rejoindre le parti de Richard Bergeron, Projet Montréal, en 2009, mais l'a délaissé en 2012 pour siéger comme indépendant.