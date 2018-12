La bobeuse Heather Moyse revient à la compétition

La bobeuse de 39 ans n'a pas dévalé une piste depuis la fin de la saison 2014. Elle avait alors récolté à Sotchi son deuxième titre olympique en compagnie de sa coéquipière d'alors Kaillie Humphries. Le duo s'était aussi imposé en 2010 aux Jeux de Vancouver.

La freineuse, originaire de Summerside à l'Île-du-Prince-Édouard, ne sera toutefois pas jumelée à Humphries en Corée du Sud, malgré une invitation que lui a lancée sa célèbre complice plus tôt cette année.

Moyse fera équipe avec une bobeuse de l'équipe de développement, Alysia Rissling, 28 ans, d'Edmonton.

Rissling l'a convaincue de l'accompagner au moyen d'un courriel qu'elle lui a fait parvenir au mois d'août.

« Je ne l'avais jamais rencontrée, mais sa passion et sa détermination m'ont intriguée, a raconté Moyse. Ça m'a fait penser qu'un retour serait possible, si je pouvais jouer un rôle de mentor. »

« Je ne veux plus refaire la même chose. Mon but n'est pas d'appuyer Kaillie dans l'équipe no 1 du Canada. Mon seul intérêt est de motiver les jeunes. Il s'agit pour moi d'aider une recrue à tenter de monter sur le podium aux Olympiques. Je pense que c'est réaliste. On s'impose soi-même les limites de ce qui est réaliste. Mais je crois aux possibilités d'en repousser les frontières. »

Moyse a aussi fait carrière au rugby. Elle est d'ailleurs membre du Temple de la renommée international de rugby.