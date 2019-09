Services en français à Winnipeg : un gros effort sur l'embauche et la communication

La Ville de Winnipeg tente de faire plus d'efforts pour offrir des services en français, selon le rapport annuel de 2016 sur les services en français qui doit être présenté mercredi au comité exécutif. Cela se fait notamment à travers l'embauche de fonctionnaires bilingues dans plusieurs services de la municipalité et en mettant l'accent sur la communication avec le public.

Outre l’embauche, à temps plein, d’une directrice des services en français, la Ville dit avoir embauché deux employés bilingues au Service de l’évaluation et des taxes et indique que la proportion d’agents de police francophones recrutés en 2016 se chiffre à 7 %. « Au total, 177 policiers et policières sont déclarés francophones, ce qui représente 10,87 % de l’effectif », précise le rapport.



Le Service de renseignement 311 a, lui aussi, recruté six nouveaux agents bilingues qui ont ainsi aidé à traiter 6647 appels en français, sur les 1 074 895 que le service a reçus.

Par contre, le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg semble toujours avoir quelques difficultés, puisque le rapport indique que seulement « huit préposés aux communications sont jugés bilingues ». Ces hommes et ces femmes sont censés être en mesure de traiter des appels d’urgence.

Aucune plainte en 2016



Par ailleurs, 76 employés qui sont en relation directe avec la clientèle ont reçu une formation en français en 2016. Le rythme de formation de ces employés, qui ont la priorité sur les autres fonctionnaires, semble être le même en 2017 puisque, dans un courriel, la Ville indique que 54 employés ont suivi des cours de français depuis janvier, et 14 sont inscrits à des cours pour la session d'automne.



Au-delà des embauches, c’est sur la communication en français que la Ville semble avoir aussi accentué ses efforts. Ainsi, les services de traduction ont vu une augmentation de 13 % des demandes de traduction par rapport à 2015. De nombreux communiqués et documents destinés au public ont aussi été rédigés en français.



Sur Internet, la Ville ne ménage pas non plus ses efforts. Outre le lancement de l’application bilingue Connaissez votre zone, du contenu supplémentaire en français a continué d’être ajouté au site Internet de la Ville de Winnipeg. Cette interface, qui est l’une des priorités de la directrice des services en français, Nicole Young, en 2017, a été consultée en français par près de 78 750 internautes en 2016. De surcroît, la page Internet du Service de l'évaluation et des taxes a été révisée « afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements » qui s'y trouvent, alors que ceux-ci serviront à la réévaluation foncière en 2018.



Même s’il reste des lacunes dans certains secteurs, les efforts entrepris par la Ville semblent en tout cas satisfaire les habitants francophones de Winnipeg : le rapport indique ainsi que « l’ombudsman n’a reçu aucune plainte officielle en 2016 ».