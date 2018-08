Un texte de Cécile Gladel

Attention divulgâcheur - Si vous n’avez pas vu le premier épisode de la deuxième saison de District 31, ne lisez pas la suite de cet article.

La première saison s’était terminée avec Kevin Nadeau (Alexandre Goyette) qui menaçait Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) d’un pistolet. Un coup de feu est parti alors que Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) arrivait chez elle et... générique. Qui est mort? Qui a tué qui ou qui est seulement blessé? Est-ce que Patrick et Nadine reviennent? Ce soir, les téléspectateurs ont enfin eu les réponses à leurs questions.

L’histoire de la deuxième saison commence six mois après le coup de feu. Dès les cinq premières minutes, on connaît le sort de Nadine et de Patrick, qui vivent ensemble dans leur nouvelle maison. C’est le jour de l’anniversaire de Kevin. Nadine revient du cimetière en moto.

Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis arrêteront d’être harcelés de questions pour savoir s’ils reviennent pour la deuxième saison. Ils peuvent parler ou presque. Leurs personnages ont survécu, mais on ne sait pas s’ils seront là toute la saison. Dans le premier épisode, ils parlent souvent de vacances, de rénovations et de potager. Il y a aussi la fameuse commission qui entend mettre Nadine à contribution.

Un secret bien gardé

Après le visionnement de presse, quand on a demandé à Luc Dionne et à Fabienne Larouche si Nadine et Patrick prendront autant de place lors de cette nouvelle saison que durant la première ou s’ils resteront toute la saison, aucune réponse et aucune certitude.

Le retour des personnages de Nadine et de Patrick a été un secret bien gardé. La productrice Fabienne Larouche souligne qu’aucune mesure spéciale n’a été mise en place (sauf le fait que les journalistes ont signé des ententes de confidentialité au visionnement de presse), car les gens voulaient garder le plaisir de découvrir leur sort en regardant la première émission de la saison. « Et puis, on ne transplante pas des cœurs, rappelle-t-elle. Aussi, personne ne voulait se faire dire qu’elle avait éventé le secret. »

« On a même eu à tourner des scènes extérieures. Les gens auraient pu prendre des images », souligne l’auteur de la série, Luc Dionne.

Vincent-Guillaume Otis et Magalie Lépine-Blondeau Photo : Lawrence Arcouette

Pourquoi sont-ils de retour?

Plusieurs personnes étaient persuadées que Nadine et Patrick disparaîtraient, car Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis avaient confirmé qu’ils ne seraient que de la première saison lors d’une entrevue à Tout le monde en parle en janvier 2017. « Les choses évoluent. Au début, il y avait un personnage principal, celui de Magalie, puis celui de Vincent-Guillaume a pris de l’importance », explique Luc Dionne.

Magalie Lépine-Blondeau ajoute que c’est après l’entrevue à Tout le monde en parle que Luc Dionne l’a appelée pour lui demander si elle voulait être de la deuxième saison. « J’ai pris une petite période de réflexion pour répondre. On a un attachement à son personnage. On a beaucoup parlé du rythme de tournage, mais on doit aussi parler du laboratoire que ça représente pour nous », souligne la comédienne. « Il y a aussi une franche camaraderie sur le plateau. C’est une famille, et maintenant je connais le défi », ajoute Guillaume-Vincent Otis.

Si les comédiens reconnaissent que le rythme de tournage est intense, ils avouent que cela comporte aussi des avantages. « Ton costume de personnage devient presque ton costume de vie », avoue Guillaume-Vincent Otis.

Le reste de la distribution est intacte, même Laurent Cloutier (Patrick Labbé) sera toujours dans les parages.

Magalie Lépine-Blondeau dans le rôle de Nadine Legrand Photo : Radio-Canada

Le personnage de Luc Picard

Ce qui est certain, c’est que le personnage de Luc Picard, qui arrive dès la première scène de la nouvelle saison, est là pour rester et prendra de l’importance. « C’est un taciturne, un gars secret », décrit Luc Dionne.

Être le petit nouveau donne à Luc Picard une impression de rentrée scolaire. « Le groupe est formé. Je ne connaissais que Vincent-Guillaume Otis et Gildor Roy », explique le comédien.

Il joue le rôle de Geoffroy (Jeff) Morin. Son premier contact avec Nadine Legrand est ardu, mais leurs relations s’amélioreront par la suite.

Jeff Morin est l’un des meilleurs enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le crime organisé. Il s’installera au district 31 pour mener un projet pilote contre le trafic de drogue avec Stéphane Pouliot.