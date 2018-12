Un couple d'Acadiens coincé aux îles Turks et Caicos

Après le passage de l'ouragan Irma, le gouvernement fédéral organise des avions et de l'aide pour sauver les Canadiens.

Le vol d'Air Canada pourra repartir avec voyageurs canadiens à 15 h, selon les informations données aux passagers en fin de matinée.

Les autres ressortissants pourront embarquer dans un avion de WestJet, qui apporte de l'aide humanitaire aux îles britanniques et qui est actuellement en route. L'appareil devrait atterrir vers 15 h aux îles Turks et Caicos.

Mise à jour Depuis l'intervention ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, la situation a évolué. Le couple est à l'aéroport et espère pouvoir prendre place à bord du vol de WestJet.

Un manque de communication

Selon Luc Belliveau, un avion d'Air Canada est sur la piste de l'aéroport, prêt à ramener un certain nombre de Canadiens, mais les officiels de l'aéroport auraient refusé jusqu'ici de le laisser partir.

Les quelque 80 personnes qui croyaient rentrer à la maison dimanche soir sont donc rentrées à l'hôtel, où elles attendent encore de revenir au pays.

Selon leur billet d’origine, Luc Belliveau et sa conjointe devaient revenir samedi avec la compagnie d’aviation WestJet. Toutefois, avec la tempête qui menaçait, ils ont tenté de revenir au Canada plus tôt, sans succès.

Le village du Club Med où ils se trouvent est le seul endroit de l’île où il y a de l’électricité, grâce à une génératrice au diésel.

Luc Belliveau tient à mentionner qu’ils ne sont pas trop à plaindre. « On est vraiment bien traités par le Club Med. Les employés ici ont presque tous perdu leur maison. Ils sont quatre par chambre et ils travaillent aussi bien et avec autant un bon service que quand on est arrivé. On est chanceux dans notre malchance. »

Lui et sa conjointe avaient déjà voyagé dans cette région au mois de septembre. Ils n’avaient jamais vécu de tempête aussi extême. Mais cette fois, ils ont appris la leçon. « On ne voyagera plus dans le sud en période d’ouragan, c’est sûr », dit-il.

Les dommages sont considérables aux Club Med Turks et Caicos. Photo : Luc Belliveau

En attendant de revenir au pays, on s’occupe comme on peut dans le Club Med ravagé par la tempête. « On fait des piles de déchets, on ramasse un peu des morceaux de toit, mais on n’est pas très bien équipés pour aider alors on fait ce qu’on peut. On joue aux cartes, on va à la plage. »

Des tornades à craindre dans le sillage d'Irma

Monique Charron-Branam est une Acadienne qui vit à Fort Pierce, sur la côte est de la Floride. Si les résidents de cette région de l'État ont échappé au pire de l'ouragan Irma, ce sont les alertes de tornades qui les inquiètent désormais.

Elle a décidé de rester chez elle pour laisser passer Irma, rétrogradé à un ouragan de catégorie 1 pendant la nuit de dimanche à lundi. Ce n’est pas sa première tempête. Elle est une habituée de la saison des ouragans dans le sud des États-Unis.

Situé dans le nord-est de la péninsule floridienne, Fort Pierce reçoit depuis quelques jours un nombre anormalement élevé d’alertes de tornades. « Le carré nord-est, c’est vraiment le pire pour ce qui est des tornades. Je n’ai jamais vécu un moment où on avait autant d’alertes comme ça », résume Monique Charron-Branam, en entrevue à l'émission Le Réveil Nouveau-Brunswick de Radio-Canada.

Les alertes proviennent d’un dispositif radiophonique d’urgence. « Quand il y a une tornade possible dans notre région, ça sonne vraiment comme une alerte ou une sirène. En plus, on reçoit des notifications sur notre téléphone qui nous disent de nous mettre à l’abri. »

Lors de telles alertes, la famille se réunit dans une salle de bain sans fenêtre et bâtie entièrement en béton. « C’est la pièce la plus sécuritaire de la maison », dit-elle.

La force des vents apportés par l'ouragan Irma à Miami en Floride Photo : Radio-Canada

La famille est bien préparée pour braver les vents et la pluie amenés par Irma.

On pourrait sûrement rester dans notre maison sans sortir du tout pendant presque deux semaines. Monique Charron-Branam, résidente de Fort Pierce, Floride

Les vivres, l’eau et tout le nécessaire pour passer du temps cet abri sont là, prêts à servir.