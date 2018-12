Deux Acadiennes à Fort Lauderdale soulagées par la trajectoire d'Irma

Marie-Claude Landry vit près de Fort Lauderdale depuis une vingtaine d’années. Elle y possède une entreprise. Si elle a décidé de quitter sa demeure par précautions, elle tenait à rester près de chez elle. « Je suis au coin de la rue dans un hôtel Best Western », explique-t-elle.

La menace d’Irma inquiétait les habitants de toute la péninsule floridienne depuis plusieurs jours, mais selon les dernières nouvelles, la trajectoire de l’ouragan épargnera la côte est. « On n’avait pas dormi depuis presque trois jours parce qu’on s’inquiétait trop. Quand je suis allée me coucher hier soir j’ai bien dormi. Je suis plus en paix avec ça. »

L'ouragan Irma s'est abattu vendredi soir sur Cuba, après s'être renforcé en tempête de catégorie 5. Photo : Reuters / Alexandre Meneghini

L’ouragan qui souffle en ce moment sur Cuba touchera tout de même l’ensemble de l’état le plus au sud des États-Unis. « Il va quand même y avoir des dommages, assure Marie-Claude Landry, des arbres tombés et tout ça, mais on va vraiment éviter le pire. »

À écouter : Tout un samedi : deux acadiennes se préparent à l'arrivée d'Irma en Floride

Rester chez soi au 10e étage

Nadine Chiasson, également à Fort Lauderdale, a décidé de rester dans son complexe de résidences. « Nous sommes des amis de quatre condos dans le même complexe et on avait décidé que notre décision se prendrait ce matin. »

La situation évolue très rapidement et les amis ne voulaient pas partir précipitamment. La décision : se réfugier dans un des condos au 10e étage du complexe en comptant 18.

Les ouragans Irma et Jose Photo : Radio-Canada

Élément qui a fait pencher la balance, autre que la trajectoire de l’ouragan : le nombre de ponts à traverser dans la région. « Si on évacue et qu’il y a des dommages aux ponts, on va peut-être ne pas pouvoir revenir avant une semaine ou plus. On ne voulait pas ça. Maintenant que la trajectoire a changé et que c’est rendu une catégorie 3, on a décidé de rester ici. »

Si vous avez de la famille ou des amis dans une situation comme ça, envoyez-leur de l’amour ou priez pour eux, mais c’est très stressant de se faire dire quoi faire. Nadine Chiasson, acadienne résidente de Fort Lauderdale

Des appartements « résistants aux ouragans »

Nadine Chiasson explique que le complexe d’habitation dans lequel elle vit a des fenêtres résistantes aux ouragans. Ses inquiétudes sont minimes. « Vous savez c’est un choix vraiment qu’on a fait et on l’assume. Je crois que ça ne sert vraiment à rien de paniquer. Il n’y a personne qui a jamais survécu à une situation en paniquant. »

Elle rappelle toutefois que si l’ouragan n’avait pas changé sa trajectoire et qu’il était resté à une catégorie quatre ou cinq, ils ne seraient pas restés sur place.

Pour elle, l’aspect « après » l’ouragan est un peu plus inquiétant puisque sans électricité avec des températures de 40 ou 45 degrés Celsius, le temps pourrait devenir long, mais elle affirme que ses amis et elle sont bien préparés. « Je me stresse pas avec ça, mais je sais qu’il faudra peut-être prendre un peu notre mal en patience. »

Décision difficile

C’est une dure décision à prendre que de quitter sa demeure, estime Nadine Chiasson. Elle rappelle que de leur côté, ils ne pourraient pas revenir tant que les autorités les laissent passer.

« Je reçois plein de textos de mes amis d’un peu partout, en Californie ou dans la Péninsule acadienne qui veulent tous me dire quoi faire. Moi quand il y a eu le verglas dans la péninsule acadienne, j’ai pas écrit à personne pour leur dire quoi faire. »