Le Conseil des arts du Canada s’en prend à l’appropriation culturelle

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La première salve est venue d’une lettre ouverte, cosignée par le directeur et chef de la direction du CAC, Simon Brault, et de Steven Loft, directeur du bureau des arts autochtones.

« Les artistes et les organismes qui soumettront au Conseil une demande de subvention pour des projets qui abordent, traitent, intègrent, commentent, interprètent ou mettent en scène des éléments distinctifs de la culture des Premières Nations, des Inuits ou des Métis devront démontrer qu’ils font preuve de respect et de considération véritables à l’égard des arts et de la culture autochtones lors de leur démarche », peut-on lire dans cette lettre.

Ensuite, en entrevue avec le quotidien Le Devoir, Simon Brault parle de la dette des Canadiens envers les Autochtones.

Nous sommes le Conseil des arts du Canada (CAC). Nous avons comme mandat de soutenir la création artistique dans un pays qui vient tout juste de reconnaître qu’il a pratiqué de façon systématique, pendant presque 100 ans, un génocide culturel envers les Autochtones. On ne peut pas traiter les projets de création qui touchent à ces questions de façon neutre. Simon Brault, directeur du CAC

Au micro de Michel C. Auger à l’émission Midi Info sur ICI Première, Simon Brault précise : « Ce qu’on dit, c’est que, quand la proposition vient d’artistes qui sont Blancs, il faut qu’on ait une preuve, une démonstration que, dans leur démarche artistique, les artistes qui proposent quelque chose soient en lien, en discussion, soient en consultation avec les Autochtones », s’ils touchent à des éléments de la culture autochtone.

La chroniqueuse politique Lise Bissonnette a réagi à la toute fin de l’émission en disant qu’elle était « sidérée », qualifiant la posture du CAC de « morale » pour juger de la pertinence des appuis à donner ou non aux demandes des artistes.

« C’est épouvantable, cette histoire de démarche. Vous devrez démontrer que vous avez négocié votre projet avec les groupes autochtones », a affirmé l’ancienne directrice du Devoir.