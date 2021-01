Des murales autochtones dans le quartier Saint-Henri à Montréal

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Ces jours-ci, le quartier Saint-Henri a un peu plus des allures de village autochtone grâce à sept grandes murales réalisées dans le cadre de Voix insoumises, une biennale réunissant des artistes autochtones queer, bispirituelles et racisées. Plus qu'un simple projet artistique, le rendez-vous a comme mission d'ouvrir un dialogue avec les résidents du quartier.