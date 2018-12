Des Québécois se préparent à affronter Irma

Après avoir ravagé les îles des Caraïbes, l'ouragan Irma poursuit sa course qui le mènera sur la Floride en fin de semaine. Son arrivée aux États-Unis fait peur aux habitants des villes d'Hollywood et d'Hallendale Beach où travaille Martin Clavet Bédard, ancien copropriétaire de Pohénégamook Santé Plein Air.

Un texte de Xavier Lacroix

Des magasins à grande surface en rupture de stock et des stations-service sous haute surveillance policière, depuis lundi, tout est chamboulé pour les communautés d’Hollywood et d’Hallendale Beach. Martin Clavet Bédard, qui a quitté le Bas-Saint-Laurent il y a quatre ans pour travailler avec son frère en Floride, affirme que le calme avant la tempête a fait place à la panique.

Martin Clavet Bédard, copropriétaire de Richard's Motel Photo : Martin Clavet Bédard

Présentement, à cause de Houston, on a comme fait un mouvement de panique le week-end passé. Ça a commencé dès lundi, il n’y avait plus de victuailles. […] Il n’y avait plus d’eau, plus de pain, plus de banane, plus de soupe, plus de papier de toilette… Tous les biens essentiels de monsieur madame Tout-le-monde, tous les jours, ne sont plus dans les Walmart de ce monde. Martin Clavet Bédard, copropriétaire du Richard’s Motel

État d’urgence

Forcés de se plier à l'ordre d’évacuation en vigueur depuis jeudi après-midi, les habitants du comté de Broward sont de plus en plus nombreux à emprunter l’autoroute 95 pour se diriger vers le nord. Le gouverneur de la Floride, Rick Scott, a aboli les péages sur les autoroutes de l'État et a conseillé de partir « maintenant ». Selon les météorologues, Irma devrait frapper la Floride tôt dimanche avec des vents de près de 300 kilomètres-heure.

Protection des bâtiments

Après le passage de l'ouragan Andrew qui avait fait 65 morts en 1992, la Floride avait modifié son code du bâtiment pour obliger les commerçants et les hôteliers à renforcer leurs bâtiments à l'aide de fenêtres et de portes anti-ouragans. Des dispositifs qui, selon Martin Clavet Bédard, seront loin d'être efficaces contre Irma, considéré comme l'un des plus puissants ouragans à avoir frapper l’Atlantique.

Des fenêtres anti-ouragan, c’est quoi? Un ouragan de catégorie un, les vents sont à 85 miles à l’heure. Alors moi, je peux vous vendre des fenêtres qui vont être anti-ouragan, mais de catégorie un. Alors on se comprend que s’il y a des vents de 200 miles à l’heure, oubliez ça, le 85 miles à l’heure! On est dans un autre monde. Martin Clavet Bédard, copropriétaire du Richard’s Motel

Le gouverneur de la Floride prétend qu'Irma est « plus rapide, plus fort et plus puissant » qu'Andrew. Rick Scott a également parlé d’un ouragan « nucléaire » sur les ondes du réseau CNN. Après avoir frappé la péninsule floridienne, l’ouragan Irma devrait atteindre la Georgie et les Carolines.