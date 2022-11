Les entrepreneurs winnipégois mécontents de la réforme fiscale proposée par Ottawa

Le 18 juillet, Ottawa a annoncé vouloir abolir trois mesures permettant l’évitement fiscal  (Nouvelle fenêtre) , parmi lesquelles celle visant à empêcher les Canadiens d'utiliser des sociétés privées à des fins de planification fiscale.

« Les changements proposés par le fédéral présentement au régime fiscal auraient un impact immense sur nos membres, s’alarme Philippe Richer, président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface. La grande majorité de nos membres sont des petites et moyennes entreprises », précise-t-il.



L’avocat rappelle aussi que la politique actuelle visait à encourager les entrepreneurs à établir une société et à créer des emplois.

« On pense à des petites et moyennes entreprises à Saint-Boniface comme La Belle Baguette, Le Garage Café, les chocolats Constance Popp… Tous ces gens qui oeuvrent dans notre communauté seront [touchés] par les changements. » — Une citation de Philippe Richer, président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface

Prise de risques non récompensée



La plupart des propriétaires de petites et moyennes entreprises ont aussi du mal à comprendre tous les changements proposés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  André Massicotte, propriétaire de l'entreprise Exclusive Carpets à Winnipeg Photo : Radio-Canada





« La plupart des entrepreneurs comme moi, on ne comprend pas tout ce qu’il se passe à présent, affirme André Massicotte, propriétaire de l’entreprise Exclusive Carpets à Winnipeg. On n’a pas vraiment l’occasion de réfléchir et prendre les bonnes décisions pour nos entreprises, et voir si on veut vraiment continuer à être entrepreneur. »

« C’est certain que si ça vient qu’on paie 70 % de l’argent qu’on gagne, les entrepreneurs ne vont pas vouloir prendre de risques. Ça ne vaut pas la peine. » — Une citation de André Massicotte, propriétaire de Exclusive Carpets

Pas réfractaires aux changements



Outre les changements proposés, c’est aussi le vocabulaire utilisé par le ministre des Finances, Bill Morneau, qui agace les entrepreneurs et ne facilite pas le dialogue.



« Je crois que le ministre Morneau a dit quelque chose dans le sens que ce sont les gens riches qui [en] profitent, essentiellement, légalement, mais injustement. Ça, ça nous enrage », peste Philippe Richer.

« Nos membres sont des gens de la classe moyenne qui ne sont pas riches. » — Une citation de Philippe Richer, président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface

Pour autant, les entrepreneurs ne sont pas totalement réfractaires aux changements sur la fiscalité des entreprises, mais voudraient que ces changements ne soient pas faits si rapidement.



« Je comprends ce que le gouvernement essaie de faire, rendre le système juste, mais donnez-nous une chance de planifier un peu, et avec plus de réflexion », demande André Massicotte.



L’homme d’affaires aimerait aussi que plus de consultations soient organisées, afin de mettre en place un plan « qui est juste aussi pour les entrepreneurs et qui les encourage à continuer ».