Un texte d'Allison Van Rassel

« C'est primordial d'inclure les Québécois dans notre mission, précise Jade-Alexandra Trottier, la nouvelle coordonnatrice d'Ocean Wise au Québec. Le Québec représente 25 % de la population du Canada, alors si on veut réussir à préserver nos ressources naturelles, il faut sensibiliser les Québécois. »

Développé par le programme de conservation de l’Aquarium de Vancouver, Ocean Wise est un organisme sans but lucratif. Il recommande des produits capturés ou cultivés de façon responsable, peu importe leur provenance. Il souhaite assurer la santé et la stabilité à long terme de l’écosystème marin.

« Par exemple, ajoute Mme Trottier, notre programme recommande des produits comme l'omble de chevalier au lieu du saumon d'élevage. »

Ocean Wise recommande cependant du saumon d'élevage tel que le saumon de l'Atlantique élevé dans un système sur terre en parc clos qui restreint les interactions potentiellement négatives entre les saumons d’élevage et le milieu aquatique environnant.

Le logo apparaît aussi sur des produits de conserve comme le saumon rose sauvage d'Alaska de l'entreprise Earth's Choice.

Bien connu du monde de la restauration dans le Canada anglais, Ocean Wise collabore étroitement avec les fournisseurs de services alimentaires. Mme Trottier reconnaît toutefois que ce sont les chefs et restaurateurs qui ont le plus d’impact auprès de la population, car les poissons et fruits de mer recommandés sont mis en évidence directement sur les menus.

Plus de 650 entreprises au Canada travaillent actuellement en collaboration avec Ocean Wise et Ocean Wise compte plus de 730 partenaires.

Les chefs sont d’excellents ambassadeurs. C’est une façon efficace de montrer aux consommateurs qu’ils ont à cœur la qualité et la santé de nos océans. Jade-Alexandra Trottier, coordonnatrice du programme Ocean Wise au Québec

Bien que la documentation ne soit pas encore disponible en français, deux restaurateurs de Québec participent déjà au programme Ocean Wise : la brasserie artisanale la Korrigane et le Tournebroche.

La recommandation Ocean Wise est accessible aux entreprises offrant au minimum un produit issu d’une pêche. L’omble chevalier élevé en parc clos, le crabe des neiges capturé par piège ou encore le capelan provenant de la pêche à la senne bourse sont des produits de la mer recommandés par l'organisme.