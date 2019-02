Des oeufs de carpes asiatiques retrouvés dans un affluent du lac Érié

Selon la Commission des pêcheries des Grands Lacs, les scientifiques ont analysé des oeufs de poisson recueillis dans la rivière Sandusky en Ohio plus tôt cet été.

Ils ont conclu qu'il s’agissait d’œufs de carpes de roseau.

Ce type de poisson fait partie de la famille des carpes asiatiques, qui constituent une menace pour les Grands Lacs.

Les plus redoutées sont les carpes argentées et à grosse tête, qui mangent du plancton et peuvent déstabiliser les chaînes alimentaires. La carpe de roseau est également problématique, parce qu'elle mange d'énormes quantités de plantes importantes pour l’écosystème.

La commission affirme que le nombre de carpes de roseau dans la région reste « extrêmement bas », ce qui offre une chance d'empêcher ces poissons envahissants de s'implanter dans la région.