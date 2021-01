L'histoire de Montréal sur grand écran

Les cinéphiles se sont rués sur les places gratuites offertes à l’occasion d’une projection présentée au cinéma Impérial, dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire.

La première médiatique du film a suivi, quelque peu contestée par les journalistes qui ne peuvent pas en faire la critique avant sa présentation au Festival international du film de Toronto (TIFF) le 9 septembre.

Quant à la date de sortie en salle, elle n’est pas encore connue, mais les spéculations vont bon train pour l’automne.

Réalisée par François Girard, produite par Roger Frappier, la superproduction est admissible à la course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Et il s’en parle des langues, six, dans cette fresque historique à la fois fictive et bien réelle, qui retrace 750 ans d’occupation du territoire par les Autochtones et les non-Autochtones.

Et pas question de tricher sur grand écran, les rôles d’Autochtones sont tenus par des figurants autochtones et des premiers rôles tels Samian, Raoul Max Trujillo , Jacques Newashish ou Tanaya Beatty. Le leader spirituel algonquin Dominique Rankin a lui-même servi de consultant pour la production.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le rôle de Jacques Cartier est joué par l'acteur Sébastien Ricard Photo : Max Films / Marlène Gélineau Payette

Tourné en divers lieux, dont le site Droulers-Tsiionhiakwatha, à Saint-Anicet, en Montérégie, le scénario du film se déroule pourtant en un seul endroit, là où se trouve aujourd’hui le stade Percival Molson, non loin du mont Royal.

L’histoire nous fait voyager à travers les époques grâce à un archéologue qui, à partir d'un affaissement de terrain, remontera le fil du temps jusqu’à un massacre iroquoïen perpétré en 1267.