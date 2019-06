Tournée préparatoire sur la Côte-Nord pour l'enquête nationale autochtone

Des membres de l'équipe de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) passent la semaine sur la Côte-Nord, afin de bâtir des liens de confiance avec les communautés locales.

Un texte de Louis Garneau

Les premières rencontres ont lieu lundi et mardi 4 et 5 septembre, à Pakua Shipi, dans la communauté de Saint-Augustin, en Basse-Côte-Nord.

Ces rencontres doivent notamment inciter des femmes qui auraient subi de la violence, à témoigner lors des audiences nationales qui s'arrêteront à Uashat Maliotenam, le 27 novembre prochain.

C'est vraiment une occasion de rencontrer un avocat, une ressource santé et un agent de liaison communautaire. Fanny Wylde, avocate, ENFFADA

La tournée qui s'amorce constitue l'occasion idéale pour les familles et les survivants qui ne sont pas encore inscrits de rencontrer l'équipe de l'Enquête.

La commissaire Michèle Audette ne croit pas qu'il faut laisser tomber cette enquête, qu'elle considère comme la cause d'une vie. L'idée de recommencer les travaux qui ont subi la critique est impossible, selon elle, en raison des coûts et des émotions que cela suscite. « L'enquête doit se faire, avant tout pour rassurer les familles et les survivantes. »

La question policière, la protection de la jeunesse, tout le système de sécurité publique et judiciaire, c'est des choses qu'on va étudier et analyser, enquêter. Et évidemment, toute l'approche de décolonisation si elle existe et j'en suis convaincue, pour qu'elle serve d'exemple pour les prochaines générations. Michèle Audette, commissaire, ENFFADA

Neuf communautés innues et naskapie de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean seront visitées d'ici vendredi.

Tournée de l'Enquête nationale (ENFFADA) 4-5 septembre Pakua Shipi (St-Augustin)

(St-Augustin) 5 Mashteuiatsh (Pointe-Bleue)

(Pointe-Bleue) 5-6-7 Matimekush - Lac-John et Kawawachikamach (Schefferville)

et (Schefferville) 6 Pessamit

6-7 Unamen Shipu (La Romaine)

(La Romaine) 7 Uashat mak Mani Utenam (Sept-Îles)

(Sept-Îles) 8 Nutashkuan (Natashquan)

(Natashquan) 8 Ekuanitshit (Mingan)

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti