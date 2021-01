Centre d’amitié autochtone : un village autochtone en ville

Depuis une cinquantaine d'années, les centres d'amitié autochtones du Québec jouent un rôle fondamental dans la promotion de la culture et l'intégration des Premières Nations, Métis et Inuits, dont plus de la moitié vivent maintenant en milieu urbain. À Montréal, un premier centre a ouvert ses portes en 1975 à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Ontario. Mais peu de non-Autochtones savent ce qu'on y fait.