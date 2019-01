Vie de parents : j’ai choisi l’école à la maison

Théo a six ans et devrait entrer en première année. Cependant, il ne retournera pas à l'école cette année puisque sa maman Gabrielle a délaissé sa profession d'enseignante pour se consacrer à lui faire l'école à la maison : un choix que plusieurs remettent en question.

Un texte de Christelle D'Amours pour Les malins

Après avoir terminé une belle année en maternelle à l’école de son quartier, le petit Théo n’était pas très enthousiaste à l’idée de retourner en classe.

Les parents de Théo, qui exploraient déjà des avenues d’éducation différentes pour leur fils autiste, y ont vu l’occasion de tenter l’expérience de l'école à la maison.

Théo, 6 ans Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

C’est un peu naturel pour nous. Cette option-là s’est présentée puis j’ai décidé, même si j’aimais beaucoup mon travail, de me concentrer sur mes enfants à moi. Gabrielle, maman et enseignante

Il faut dire que Théo est autiste, mais avec un haut niveau de fonctionnement.

« Il a besoin d’un petit peu plus de ressources et ce n’était pas nécessairement possible avec ce que l’école nous offrait », explique sa maman, Gabrielle Guitard.

Théo s'improvise journaliste d'un jour Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

« On a réalisé que les avantages de le garder à la maison étaient beaucoup plus grands, mais c’était aussi par rapport à notre vie familiale », ajoute-t-elle. « C’est une grande liberté qu’on a dans notre emploi du temps. »

Une question de choix

L’expérience qui débute pour cette jeune famille est un essai pour une première année.

« L’an prochain, on va réévaluer », dit la mère de famille en évoquant qu’elle et son conjoint en sont encore à réévaluer les dépenses et la logistique entourant ce nouveau rythme de vie.

Gabrielle a installé un coin pour les apprentissages de Théo Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

« Je me fais souvent dire que je suis chanceuse de pouvoir rester à la maison », glisse Gabrielle qui croit plutôt qu’il s’agit là d’une question de choix.

Formée en éducation, la jeune maman a renoncé à sa carrière et à son salaire d’enseignante pour pouvoir rester à la maison.

Ma maison, ce n’est pas une nouvelle construction. On n’a pas rénové toutes les pièces. On ne va pas dans le Sud chaque année et on n’a pas deux voitures neuves. C’est vraiment des choix de vie. Gabrielle, maman et enseignante

« Je suis certaine qu’on va s’en sortir! », affirme-t-elle.

Gabrielle est positive face à la nouvelle expérience qu'amorce sa famille. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Le jugement des autres

Selon Gabrielle, les jugements des gens sont surtout orientés sur la socialisation de son enfant.

« Je trouve ça un peu ironique parce qu’à l’école on s’entend que c’est loin d’être une mission qui est remplie de façon adéquate tout le temps avec l’intimidation et l’intégration des élèves en difficulté. Je pense qu’il y aurait un gros travail à faire au niveau de la socialisation à l’école », dit-elle précisant qu’en scolarisant Théo à la maison, elle lui offre une socialisation plus positive et adaptée à ses besoins.

Théo enseigne à Jhade Montpetit à utiliser son microscope. Photo : Radio-Canada

Même si leur choix était très réfléchi, il n’en est pas moins que les parents de Théo ont craint au début que le doute des autres les pousse à se remettre en question. Maintenant que la rentrée est passée, ils se sentent plus solides dans leur décision.

« Tout le monde voit que ça a des effets positifs sur notre famille », dit la jeune femme.

Beaucoup de volonté, mais aussi du soutien

L’année à venir en sera une de défis pour la maman puisque Mathilde, la sœur de Théo âgée de deux ans, sera à la maison avec eux.

Théo et sa soeur Mathilde Photo : Radio-Canada

« Ça se gère relativement bien! », laisse tomber notre interlocutrice en riant. « Il y a des activités que je fais avec Théo où elle peut participer. »

Gabrielle ne manque cependant pas d’évoquer la précieuse aide de leur famille qui les supporte dans cette décision. « Les inquiétudes qu’on avait par rapport à Théo à l’école, eux aussi les avaient. […] Tout le monde était un peu soulagé », dit-elle.

Avec l’école de Théo, la décision fut tout aussi bien accueillie.

Ce n’est pas toujours le cas, il y a des directions qui sont un petit peu moins chaudes à l’idée alors on a été chanceux à ce niveau-là. Gabrielle, maman et enseignante

Le personnel de l’école a offert son soutien dans l’éventualité où Gabrielle aurait des questions ou des besoins en lien avec l’utilisation du matériel d’apprentissage.

Pour l’instant, Gabrielle se sent appuyée et ne ressent pas le besoin d’obtenir des ressources supplémentaires.

Bien qu’elle soit enseignante, elle tient à préciser que plusieurs parents n’ont pas la même formation et réussissent tout aussi bien.

Le classeur de matières scolaires de Théo Photo : Radio-Canada

« J’ai découvert un groupe qui organise des activités. La plupart des activités sont gratuites », affirme la mère de Théo en ajoutant qu’il existe aussi des réseaux et des organisations auprès desquelles il est possible de se renseigner, mais aussi de prendre part à des activités avec les enfants.

À petits pas

Pour l’instant, les énergies de la famille sont concentrées à apprivoiser ce nouvel horaire.

On est encore en train d’apprendre à se connaître vu qu’on n’a jamais eu cette relation-là enseignante-élève. Gabrielle, maman et enseignante

« Les périodes d’attention de Théo ne sont pas toujours au même moment. On commence à voir des patterns. On va finir par avoir une routine plus stable », dit Gabrielle, qui compte s’en tenir pour l’instant au programme scolaire de la première année.

Théo pourra donc réintégrer l’école l’an prochain s’il manifeste son envie d’y retourner.

Gabrielle prend une petite Mathilde en larmes dans ses bras en nous disant d’un petit sourire : « On prend une année à la fois! ».