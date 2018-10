MISE À JOUR : Le suspect de la tuerie dans une synagogue de Pittsburg, Robert Bowers, avait utilisé le réseau social Gab pour proférer des menaces envers la communauté juive. La biographie de son compte vérifié sur le site clamait que « les Juifs sont les enfants de Satan ». Dans une dernière publication avant la tuerie, il avait écrit « je me fous de ce que ça aura l'air, je m'en vais sur le terrain ». Onze personnes ont perdu la vie.

Dans son manifeste « The Free Speech Revolution Has Begun » (« la révolution de la liberté de parole a commencé »), publiée le 9 août sur le site Medium, Andrew Torba se dit fâché. Comme plusieurs autres sympathisants de la droit alternative, il croit que les géants des réseaux sociaux, tels Facebook, Twitter et Google, font preuve d'un a priori gauchiste quand vient le temps de déterminer ce qu'il est permis de publier sur leurs plateformes.

Il n'est plus possible, selon lui, d'émettre des idées de droite quand on travaille dans une de ces grosses boîtes, de peur d'être ostracisé ou de perdre son emploi. Selon ses dires, l'industrie de la haute technologie a plus à voir avec le monde du roman 1984 – une dystopie où le gouvernement tente non pas seulement de contrôler ce que les gens disent, mais ce qu'ils pensent – qu'avec l'image stéréotypée d'un barbu ingérant un double latte au lait de soya en tentant d'inventer le prochain Snapchat.

Andrew Torba appelle donc à la révolution. Son mouvement « alt-tech » cherche à créer des espaces sur le web où les grandes entreprises « gauchistes » ne pourront pas les atteindre. Et c'est pourquoi l'homme a mis sur pied Gab, un réseau social qui rappelle Twitter ou Facebook, mais où (presque) tout est permis. Seules les activités illégales, telles des menaces de mort ou la publication de pornographie illégale, sont bannies. Pour le reste, comme disent les Américains, c'est le « free for all » (un autre sympathisant a aussi créé PewTube, une réponse semblable à YouTube, mais ce site n'était pas accessible au moment de rédiger cet article).

La liberté d'expression, c'est bien. C'est un droit fondamental que nous devons défendre à tout prix. Je me suis donc dit que je me créerais un compte sur Gab, question de voir ce qu'ils font de leur liberté d'expression dans ce far west du web.

Bienvenue chez Gab

Page principale de Gab Photo : Capture d'écran /Gab

Gab ressemble un peu beaucoup à Twitter. On peut publier des messages, partager les publications des autres, suivre nos influenceurs favoris et parcourir des mots-clics. On peut aussi cliquer sur les sujets chauds du jour pour voir ce qui s'écrit à leur sujet.

Voulant commencer avec un sujet non controversé, j'ai décidé de cliquer sur la discussion entourant l'ouragan Harvey.

La quinzaine de premières publications aurait pu être publiée un peu n'importe où sur le web. On relaie les dernières nouvelles à propos des inondations ou on partage des témoignages des sinistrés.

Puis... disons que ça se gâte assez rapidement.

Une personne publie un article qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 23 ans qui a sauvé 50 personnes à Port Arthur, au Texas. Une belle histoire, non?

« La semaine prochaine, il va faire du pillage! » répond un utilisateur.

Ai-je mentionné que le jeune homme en question est noir?

Quelques publications plus loin, un autre utilisateur partage un article qui affirme qu'une mosquée a refusé d'aider des sinistrés au Texas. Dans les commentaires, ça rage contre les musulmans. Sauf que l'article en question provient d'un site « satirique ». « Si vous croyez à ce qu'on écrit, vous êtes imbéciles », est-il écrit dans la section « à propos » du site. En passant, l'article a été relayé pas moins de 48 000 fois sur Facebook.

Une publication sur Gab, qui affirme que les Antifa sont financés par le milliardaire hongrois George Soros. Photo : Capture d'écran /Gab

Viennent ensuite toutes sortes de théories du complot, dont une où l'on affirme que l'ouragan Harvey est le résultat d'une modification artificielle du climat par... les juifs.

C'est trop déprimant pour moi. Je clique sur la section « Gab Polls », où l'on peut publier des sondages, comme on peut le faire sur Twitter ou sur Facebook. Il y a, sans surprise, plusieurs sondages ridicules sur les musulmans (« Est-ce que les musulmans sont des vampires? Oui ou non? »). Puis, un utilisateur demande aux hommes de Gab s'ils violeraient leur épouse advenant le cas où celle-ci se disait trop fatiguée pour avoir des relations sexuelles (32 % des 34 répondants ont répondu oui).

Eh bien.

Le Québec sur Gab

Le Québec est-il mentionné sur Gab? J'effectue une recherche en tapant « Quebec ». Oui, on parle de nous!

Plusieurs utilisateurs diffusent des articles à propos des chèques d'aide sociale offerts aux demandeurs d'asile haïtiens à Montréal (les commentaires ne peuvent être relayés ici). On aborde aussi l'incendie peut-être criminel qui a détruit l'automobile de Mohamed Labidi, le président du Centre culturel islamique de Québec.

« LOL », répond un utilisateur. Un autre égrène un chapelet de mots-clics, tels #MAGA (Make America Great Again – le slogan du président des États-Unis, Donald Trump) et #CanFam (« Notre famille canadienne »). D'autres affirment que M. Labidi a incendié son propre véhicule.

Puis, on accuse le maire de Québec, Régis Labeaume, d'être un sympathisant du mouvement Antifa.

Partage d'une vidéo sur Gab, où on accuse le maire de Québec, Régis Labeaume, d'être partisan du mouvement Antifa. Photo : Capture d'écran /Gab

Lorsque j'effectue une recherche au sujet du « Canada », j'obtiens de résultats semblables. On parle beaucoup d'immigration « illégale », de l'aide aux réfugiés et du fait que la politique d'immigration « désastreuse » au Canada, « dirigée par les sionistes », est en train de saper l'intégrité du pays.

Bon.

Peut-être sont-ce des conversations que l'on trouve rarement sur Gab. Peut-être suis-je tombé, par hasard, dans les pires racoins du réseau social. Je décide donc de cliquer sur l'onglet « Popular » pour voir les publications les plus en vogue du jour. Les deux premières publications sont des photos d'Adolf Hitler.

Page « populaire » de Gab, où les deux premières publications sont des photos d'Adolf Hitler. Photo : Capture d'écran /Gab

Puis vient, quelques publications plus bas, une image qui affirme que les juifs contrôlent tout – des banques à Hollywood en passant par les féministes.

Publication antisémite sur Gab. Photo : Capture d'écran /Gab

Tout cela est suivi d'images qui appellent aux Blancs à se marier seulement avec d'autres Blancs, question de préserver la pureté raciale.

Publication où l'on encourage les Blancs à préserver la pureté de la race. Photo : Capture d'écran /Gab

Ce sera tout pour mon escapade sur Gab.

À quoi ça sert, la liberté?

Plusieurs utilisateurs de Gab détestent la réputation peu reluisante du réseau social. « Je suis tanné des médias qui disent que tout le monde sur Gab sont [sic] des partisans de l'extrême droite ou des suprémacistes blancs. Je suis ici pour la liberté! » écrit un utilisateur. Selon certains, Gab ne sert pas à propager des messages de haine. C'est simplement un endroit où on peut dire ce que l'on veut, sans se soucier de la censure.

Soit, mais je répondrais que tout le monde se censure, chaque jour.

Si vous voyez une personne laide dans l'autobus, le criez-vous à tue-tête? Si vous faites un rêve érotique à propos d'un ou d'une collègue, le lui racontez-vous le lendemain? Bien sûr que non. Les adultes ne disent pas tout ce qui leur passe par la tête. Ils savent que certains propos n'ont pas leur place, qu'ils pourraient blesser une autre personne ou la mettre dans une position inconfortable. On commence à apprendre ça dès l'enfance.

La liberté que semble défendre Gab, c'est celle-ci : le droit de crier un peu n'importe quoi, sans s'imposer de filtre, sans mesurer les répercussions de ce qu'on dit. On n'utilise pas cette liberté d'expression pour avoir des discussions controversées, mais nécessaires, sur des sujets chauds. On l'utilise pour écrire des graffitis racistes sur le mur d'une toilette.

C'est immature, en fait.

Une autre chose m'a marqué durant mon bref passage sur Gab. Même si les créateurs affirment qu'il s'agit d'un espace pour le libre échange d'idées, tout le monde semble pas mal d'accord avec tout ce qui s'y dit. C'est pourquoi des images comme celle-ci, qui appelle à la pureté raciale blanche, ne reçoivent aucun commentaire négatif.

Commentaires racistes publiés sur Gab. Photo : Capture d'écran /Gab

Pas un seul. Tous les commentateurs renchérissent. Pouce en l'air, tape dans le dos. Pourtant, la liberté d'expression, ça ne sert pas, justement, à pouvoir débattre?

Je ne suis pas cynique. Je suis certain que la vaste majorité des utilisateurs de Gab ne sont pas des suprémacistes blancs pour vrai. Mais ils ne le disent pas. Personne, dans cette bande de matamores de la liberté d'expression, n'a ne serait-ce que la première once du courage nécessaire pour dire : « hey, euh, relaxe avec tes images nazies. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est dégueulasse » – et ce, même s'il le pense.

C'est probablement parce que, sur Gab, tout est permis. C'est l'essence même du site. La communauté ne tolère pas que l'on dise à quelqu'un que ce qu'il dit n'a pas de bon sens, peu importe les stupidités qu'il balance. Alors on se retient, on laisse passer le message haineux sans rien dire pour ne pas se faire taper dessus par les autres.

Et ça, les amis, ça ressemble étrangement à la même autocensure de troupeau que dénoncent les concepteurs de Gab.