Trois jeunes Autochtones conseilleront la ministre Bennett

Maatali Okalik, Gabrielle Fayant et André Bear se chargeront de recueillir les commentaires de la jeunesse inuite, métisse et des Premières Nations, cet automne. Ils exposeront par la suite des solutions lors du 66e appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

« Je suis convaincue qu'ils poseront des questions difficiles, qu'ils écouteront et qu'ils soumettront des recommandations concrètes quant à la façon de créer et de financer un réseau de jeunes Autochtones et d'organisations communautaires œuvrant auprès des jeunes qui sera en mesure d'offrir des programmes de réconciliation », a déclaré Caroline Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Les jeunes sont invités à communiquer avec eux sur les réseaux sociaux et à répondre au sondage en ligne sur le site Indigenous Youth Voices. Les conseillers sont aussi à la recherche de toute documentation pertinente sur le sujet.