Un texte de Colombe Fortin



Jillian Wolfe est responsable du développement au Cercle Molière. Elle aime cuisiner des plats santé à base de légumes frais. Cette recette l'a suivie d'Ottawa jusqu'en Europe pour revenir au Manitoba, un peu changée, mais toujours aussi délicieuse. Son secret : des aliments frais achetés au marché. Elle se permet des variantes, mais la base demeure la même. C'est un plat très convivial qui fait le bonheur de sa famille.

Ingrédients pour la ratatouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients



30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive

1 oignon rouge haché

4 ml (3/4 c. à thé) d'origan séché

2,5 ml (1/2 c. à thé) de thym

3 gousses d'ail, hachées

3 petites aubergines ou 2 plus grosses

4 zucchinis moyens

2 poivrons de votre choix

6 tomates italiennes

2 tomates rouges ou de couleurs

sel et poivre au goût

20 ml (2 c. à soupe) de basilic frais ou 5 ml (1 c. à soupe) de basilic séché

huile d'olive Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian utilise de l'huile d'olive pour faire revenir les légumes, elle aime le goût que cette huile donne au plat.

Dans la casserole chaude, elle fait chauffer l'huile avant d'ajouter les légumes.



Les oignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian utilise de l'oignon rouge qu'elle hache en petits morceaux et qu'elle fait revenir dans l'huile d'olive, l'oignon doit devenir translucide.

Origan et thym Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Comme elle utilise des épices séchées, Jillian aime les ajouter aux oignons et à l’huile afin de faire ressortir le goût des épices. Pour cette recette, elle a utilisé du thym et de l’origan séchés. Elle rectifiera plus tard l’assaisonnement quand tous les légumes auront été ajoutés.

L'ail Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian écrase l'ail avant de le hacher très finement. Elle n'aime pas manger de gros morceaux d'ail. Elle l'ajoute aux oignons et aux épices. À chaque étape elle prend soin de bien mélange les ingrédients.

Les aubergines Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian a choisi d'utiliser de petites aubergines, mais il lui arrive de faire sa ratatouille avec des aubergines chinoises, plus longues et plus minces. Elle les coupe en petits morceaux égaux qu’elle ajoute aux oignons et les enrobe avec l'huile de cuisson. Comme elle n'en a pas beaucoup utilisé, si nécessaire, elle en rajoutera, car l'aubergine absorbe l'huile.

Les zucchinis Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle coupe les zucchinis en petits morceaux qu'elle ajoutera au mélange d'aubergines et d'oignons qui ont commencé à cuire. Elle procède de façon à ce que les légumes qui prennent le plus longtemps à cuire soient dans le chaudron en premier.

Les poivrons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian a choisi un grand poivron rouge et un plus petit, mauve. Quand elle va au marché acheter ses légumes frais, qui ont un rôle primordial dans la saveur de ce plat, elle choisit les légumes en fonction de l'offre. Et parce que dans la ratatouille on garde la pelure des légumes, il faut qu'ils soient frais et colorés.

Jillian Wolfe Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

C'est important de bien mélanger à chaque étape pour que les saveurs des différents légumes se mélangent.

Les tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Finalement, Jillian hache et ajoute les tomates. Celles-ci donneront du liquide à la ratatouille. Elle a choisi trois sortes de tomates. Elle aime essayer de nouveaux produits, du moment que tout est très frais.

Les épices Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Après l'ajout des tomates, Jillian ajoute le sel et le poivre et comme il y a beaucoup de légumes, elle rajoute un peu d'origan séché.

Le basilic frais Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dernière touche, le basilic frais qu'elle hache grossièrement et qu'elle ajoute aux autres légumes.

Chaudron de ratatouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian mélange bien tous les légumes et laisse cuire la ratatouille 45 minutes sur un feu moyen. Au début, elle couvre le chaudron pour que la chaleur se répartisse bien, mais la ratatouille se cuit à découvert.

Assiette de ratatouille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La ratatouille est cuite, le bouillon est onctueux et les morceaux de légumes sont encore un peu croquants, juste ce qu'il faut.

Jillian aime faire une grosse recette afin d'avoir des restes. Elle dit que la ratatouille du lendemain est encore meilleure.

Jillian et David dégustent la ratatouille. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jillian et son mari David aiment ce repas santé qui fait partie de leur alimentation depuis des années.