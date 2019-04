La sélection rigoureuse des premières hôtesses de l’air canadiennes

Le 1er avril 1939, la compagnie Trans-Canada Airlines, ancêtre d'Air Canada, lançait son premier vol avec passagers entre Montréal et Vancouver. Ce service donnera naissance à un nouveau métier : hôtesse de l'air. Retour en archives sur ce poste très convoité.

Devenir hôtesse de l’air, c’est aujourd’hui le rêve de plusieurs jeunes filles. Même si l’aviation a perdu au cours des dernières années son côté mystérieux ou héroïque, il reste que le métier d’hôtesse présente encore beaucoup d’attrait pour celles qui aiment à la fois le voyage et le contact avec le public La narratrice Lizette Gervais

Diffusé en 1965, le documentaire Hôtesse de l’air nous montre combien cette profession est sélective.

La narratrice Lizette Gervais commente toutes les étapes de la formation d’une hôtesse de l’air, à commencer par le processus d'embauche.

Parmi les qualités requises pour exercer ce métier, l’apparence physique semble un critère prédominant. Les candidates devront être âgées de 20 à 26 ans, ne pas peser plus de 135 livres et posséder « un physique agréable et un charme discret, mais sans provocation ».

En plus d’une formation technique, les apprenties hôtesses de l’air suivent d’ailleurs des cours d’esthétique et de maintien. De nombreux exercices de simulation sont aussi au programme pour se familiariser avec cet environnement particulier.

Femme d'aujourd'hui, 20 mai 1975

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 20 mai 1975, la journaliste Micheline Archambault rencontre la première hôtesse de l’air « canadienne-française ».

En 1939, Giralde Brunelle-Laurier a fait partie de la première vague de recrutement de Trans-Canada Airlines.

Elle raconte avoir été sélectionnée parmi 1000 candidates qui devaient toutes répondre à un critère principal : détenir une formation d’infirmière. Cette expérience préalable avait pour objectif de donner un sentiment de sécurité aux passagers qui effectuaient, pour la grande majorité, un premier voyage en avion.

Signe que la profession, tout comme ses critères de sélection, a changé à travers le temps, le titre « hôtesse de l’air » est de moins en moins courant. Au Canada, on parle dorénavant « d’agent(e) de bord », une appellation reflétant davantage la mixité du poste.