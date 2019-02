Dans le sillage de Harvey

La plupart des autoroutes sont submergées à Houston, au Texas. Photo : Reuters / Richard Carson

Frapper de plein fouet

Harvey a pris naissance au large de l’océan Atlantique à la mi-août, gagnant en puissance à mesure qu’il avançait vers le Texas. L’ouragan a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi. Ses vents destructeurs ont laissé leurs traces dans certaines communautés côtières, dont Corpus Christi.

Vue aérienne des dégâts causés par Harvey à Corpus Christi Photo : Associated Press / Gabe Hernandez/Corpus Christi Caller-Times

D'ouragan à tempête tropicale

D'abord de catégorie 4 sur une échelle de 5, l'ouragan Harvey a changé graduellement de catégories après avoir touché terre. Il a depuis été rétrogradé en tempête tropicale et devrait poursuivre sa route d’ici la fin de la semaine vers l’intérieur du continent.

Tempête tropicale sans précédent

Harvey est demeuré au-dessus du Texas depuis vendredi, faisant quasiment du surplace tout en balayant la côte de vents destructeurs et de pluies torrentielles.

Plus de pluies qu'en un an

Il tombe en moyenne chaque année 50 pouces (127 cm) d’eau à Houston. C’est pourtant la quantité que pourrait laisser Harvey en une semaine seulement. Plus de 25 pouces (63,5 cm) d’eau sont déjà tombés par endroit.

Des rues transformées en rivières

Ces pluies diluviennes font craindre de graves inondations. Déjà, l’eau a recouvert plusieurs routes et quartiers résidentiels de Houston et la situation n’est guère mieux ailleurs dans le sud-est du Texas.

L'état des routes à Houston Photo : Houston TranStar

Cours d'eau sous pression

Les inondations n’atteindront leur sommet qu’en milieu de semaine, avant de diminuer très lentement. Le pire reste donc à venir, d’autant plus que la pluie ne doit cesser que vers la fin de la semaine. C’est à ce moment également que les rivières atteindront leur niveau maximal.

Sauve-qui-peut

Des évacuations de masse sont en cours partout sur le territoire. Certains comtés les ont déclarées obligatoires, et d’autres, seulement volontaires. Les refuges pour sinistrés s’attendent à accueillir plus de 30 000 personnes chassées de leur domicile.

Les sinistrés marchent dans l'eau portant enfants et animaux et ce qu'ils ont pu sauver de leurs biens personnels. Photo : Reuters / Jonathan Bachman

À l'aide

Tous les moyens sont bons pour secourir les sinistrés prisonniers des eaux. De vendredi à dimanche, plus de 75 000 appels ont été comptabilisés au 911. Houston en reçoit habituellement 8000 quotidiennement.

Un sauvetage aérien Photo : CNN

Les autorités débordées

Autrement dit, l’ampleur de la catastrophe a pris de court les autorités, qui ont aussi été forcées de fermer des aéroports et d’évacuer des hôpitaux, notamment.

Un route est inondée après le passage de l'ouragan à Aransas Pass, au Texas. Photo : La Presse canadienne / Gabe Hernandez/Corpus Christi Caller-Times via AP

La destruction de Harvey

Harvey est sans contredit la tempête la plus puissante à déferler sur le Texas depuis 50 ans. Les États-Unis n’avaient rien vu de tel en 12 ans non plus.

Attendre le retour du calme

Les 6,8 millions de personnes qui vivent à Houston et dans ses environs attendent désormais le départ de Harvey et le retrait des eaux polluées qui posent non seulement un risque immédiat, mais aussi à long terme. Au total, plus d’une cinquantaine de comtés du Texas sont en situation de catastrophe naturelle.

Des résidents de la résidence La Vita Bella à Dickinson, Texas sont assis dans l'eau avant d'être secouru. Photo : La Presse canadienne / Trudy Lampson via AP

Impact économique

Autant le dollar américain que le pétrole subissent les contrecoups de Harvey. La production de pétrole dans le golfe du Mexique a été chamboulée par le passage de la tempête, ce qui se répercutera sur les prix de l'essence à la pompe. L’économie du Texas est aussi au ralenti, puisque les commerces ont fermé leurs portes.

L'avenue West Bellfort à Houston est complètement inondée. Photo : La Presse canadienne / DroneBase via AP

Et après?

Il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur de la catastrophe, mais les dégâts pourraient se chiffrer à plusieurs milliards de dollars.