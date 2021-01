Un spectacle montréalais pour célébrer la Déclaration sur les droits des peuples autochtones

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le 13 septembre prochain se réuniront sur scène Florent Vollant, Joséphine Bacon, Moe Clark et Natasha Kanapé Fontaine et d’autres artistes autochtones.

L’événement se déroulera dans le Vieux-Port de Montréal.

« Il faut aider à créer les conditions pour renforcer les liens entre Autochtones et non-Autochtones, a indiqué par voie de communiqué Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO. C'est dans cet esprit que la Commission s'associe à ces importantes célébrations qui vont aussi contribuer au rayonnement de savoirs et de cultures plusieurs fois millénaires. ‎ »

Le spectacle permettra de réunir des artistes provenant des « sept régions autochtones du monde définies par l'ONU », soit l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes, l’Arctique, l’Asie du Sud-Est, l’Europe, la Russie et le Caucase, le Pacifique et l’Afrique.