Un peu de Standing Rock aux MTV Awards 2017

Cinq chansons, dont « Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL », ont remporté le nouveau prix de meilleure lutte contre le système (« Best Fight Against the System ») remis dimanche en Californie.

Sept artistes autochtones, dont Taboo du populaire groupe hip-hop Black Eyed Peas, ont composé la chanson pour sensibiliser la population à la lutte menée sur la réserve sioux de Standing Rock contre le projet de pipeline Dakota Access.

En entrevue avec CBC au moment de la nomination de la chanson, le rappeur de Calgary Jeremiah Manitopyes, aussi connu sous le pseudonyme de Drezus, a indiqué qu’il s’agissait d’une surprise pour le groupe.

« J’ai reçu un appel, explique Drezus. Je me suis dit : "Comment? Nous ne sommes même pas avec une maison de disque!" Nous nous sommes faufilés par la porte arrière. »

Le rappeur a visité un campement à Standing Rock en 2016 et a été marqué par l’expérience.

En octobre de la même année, il a été approché par Taboo via Instagram afin de collaborer au projet musical.

Cette reconnaissance lors des MTV Awards est très importante aux yeux du membre des Nations Crie et Saulteaux.

« Nous avons tellement de talent dans nos communautés et les jeunes doivent voir des gens comme nous faire des choses comme ça. Je suis heureux pour notre peuple et pour le mouvement No DAPL. »

Le prix de meilleure lutte contre le système a été remis par Susan Bro, la mère de Heather Hayer, la jeune femme tuée lors des manifestations de Charlottesville.