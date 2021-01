Ici Espaces autochtones: l'appropriation culturelle, la quête de la citoyenneté autochtone et une chanteuse à découvrir

Cette semaine: l'appropriation culturelle remise en doute par un libertarien; la quête d'un Français pour devenir Canadien et qu'on lui reconnaisse le statut d'Autochtone; et la chanteuse Sandy Scofield, une Métisse des Saulteaux et de Cree Nations- une chanteuse polyvalente qui a déjà remporté cinq prix décernés par la Canadian Aboriginal Music.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La chanteuse Natasha St-Pier a entre autres été accusée d'appropriation culturelle pour son utilisation de symboles autochtones. Photo : Natasha St-Pierre, site officiel

Hugo Prévost a interviewé le blogueur Pierre-Guy Veer, qui se dit libertarien et qui s’oppose aux Autochtones dénonçant l’appropriation culturelle d’éléments importants de leur identité.

Melissa Mollen Dupuis s’attaque à une question complexe. On parle ici de l’imbroglio administratif vécu par un homme dont le père est autochtone et la mère française et qui, de France, espère obtenir la citoyenneté canadienne et le statut d’autochtone.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La chroniqueuse musicale d'Espaces autochtones, Moe Clark Photo : Gracieuseté / Nadya Kwandibens

Finalement, Moe nous présente cette semaine Leela Gilday, une auteure-compositrice-interprète dont la carrière a été honorée de nombreux prix.