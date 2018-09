Un texte de Colombe Fortin

Sylviane Lanthier a occupé plusieurs postes dans la communauté franco-manitobaine. C.est une fervente défenderesse du français et du droit des francophones du Canada.

Lors d'un dîner au restaurant, Sylviane avait goûté à une salade qui ressemblait à celle-ci. Elle a alors décidé de faire sa version de cette recette, qu'elle a nommée salade rouge parce qu'elle contient beaucoup de fruits rouges.

Elle la modifie selon les ingrédients qu'elle a à la maison ou selon la saison, car la fraîcheur des fruits fait la qualité de la salade. Elle accompagne ce plat d'une assiette de fromage et, parfois, y ajoute des noix.

Les ingrédients pour la salade. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients

1 laitue en feuilles

1 betterave par personne

1 pamplemousse

1 orange

fraises

framboises

canneberges séchées

Les betteraves Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sylviane fait cuire les betteraves au four. Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, elle place les betteraves lavées, mais non pelées, et les recouvre de papier d'aluminium.

Le four est préchauffé à 220°C (425°F), et la cuisson est d'environ 60 minutes, selon la grosseur des betteraves. Pour vérifier, la cuisson, elle utilise une fourchette et pique les betteraves. Il est aussi important que les betteraves soient de la même grosseur.

Quand les betteraves sont refroidies, elles se pèlent très facilement.

La salade Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sylviane utilise de la salade romaine, mais vous pourriez utiliser celle que vous aimez. Elle coupe les feuilles de salade.

Betterave et salade Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans une assiette, Sylviane a coupé une betterave en cubes, qu'elle laisse tous ensemble et place au milieu du nid de salade.

L'ajout des agrumes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle ajoute des suprêmes de pamplemousse et des morceaux d'orange.

La salade avec les fraises et les canneberges Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sylviane a choisi d'ajouter des fruits rouges, car c'est ce qu'elle aime. Elle tranche les fraises et ajoute les framboises ainsi que les canneberges entières.

Sylviane hache l'oignon rouge Photo : La Presse canadienne/Colombe Fortin

Comme c'est une salade rouge, Sylviane a choisi d'utiliser de l'oignon rouge, qu'elle hache très finement. Elle aime que le goût de l'oignon dans cette salade demeure très léger.

Les ingrédients pour la vinaigrette Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients pour la vinaigrette (1 portion)



1 gousse d'ail

60 ml (1/4 tasse) d'huile d'olive

30 ml (1/8 tasse) de vinaigre de vin

5 ml (1 c. à thé) de basilic

poivre au goût

jus de l'orange et du pamplemousse recueilli pendant la coupe

L'ail et l'huile Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sylviane hache l'ail très finement et ajoute l'huile d'olive.

La vinaigrette Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle y verse le vinaigre de vin, et incorpore le basilic et le poivre.

Préparation de la vinaigrette Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle ajoute le jus de pamplemousse et de l'orange qu'elle a récupéré pendant la coupe des fruits. Elle mélange bien la vinaigrette et la verse doucement sur la salade à la dernière minute.

Colombe Photo : Radio-Canada/Sylviane Lanthier

Et c'est moi qui ai eu le plaisir de déguster cette merveilleuse salade rouge, que je préparerai très certainement.