Une grande étude sur la santé des Inuits s'est amorcée au Nunavik

L’étude dressera un portrait des changements qu’ont subis les communautés depuis la dernière étude du genre en 2004.

« L’enquête est réalisée par les Inuits pour les Inuits, explique Minnie Grey, directrice générale de la Régie régionale de santé et des services sociaux du Nunavik. Nous avons des chercheurs du sud du pays, mais nous avons beaucoup d’Inuits qui y participent comme enquêteur ou assistant. »

Les participants, dont la moitié sont âgés de 16 à 30 ans, seront testés notamment pour le diabète et les maladies cardiovasculaires de même que pour la santé dentaire et pulmonaire.

Des échantillons de sang et d’urine seront analysés en laboratoire, ajoute Mme Grey. Si les résultats d'un participant sont inquiétants, il pourra voir un médecin rapidement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'Amundsen de la Garde côtière visitera 14 communautés du Nunavik en août et en septembre. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Changements attendus

Le Nunavik est souvent exclu des grandes études sur la santé au Québec en raison de sa situation éloignée et des barrières linguistiques entre les chercheurs et les résidents.

En 2004, la régie de la santé locale avait commandé l’étude Qanuippitaa? (Qui sommes-nous? en français). On y apprenait que près de six adultes sur dix étaient en surpoids ou obèses, que les trois quarts de la population fumaient chaque jour et qu’une personne sur quatre manquait de nourriture avant l’étude. De plus, 12 % des Inuits du Nunavik souffraient de maladies cardiovasculaires et 5 % étaient atteints de diabète.

Intitulée Qanuilirpitaa? (Comment allons-nous?), la nouvelle étude revisite les mêmes questions et fait le suivi auprès de certains participants.

Bien des choses ont changé dans la population du Nunavik. Nous aimerions saisir l’impact de ces changements sur notre communauté. Minnie Grey, directrice générale de la Régie régionale de santé et des services sociaux du Nunavik

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les traductrices Maggie Hatuk et Mary Panegusiq sont en compagnie de l'infirmière Johanna van der Woerd, à bord du C.D. Howe en 1958. Photo : Archives de la faculté des sciences de la santé de McMaster

Passé houleux

La relation entre les Inuits du Nunavik et la communauté médicale a été difficile par le passé. Dans les années 1950 et 1960, des milliers de personnes ont été envoyées dans le sud du pays pour recevoir des traitements contre la tuberculose. Certaines n'en sont jamais revenues.

La directrice qui a grandi durant ces années se souvient des gens qui montaient à bord du bateau-hôpital C.D. Howe pour être soignés.

« C’était une époque où le gouvernement était en charge de la population et emmenait des gens, explique-t-elle. On n’avait aucune forme de communication. »

Cette fois-ci, la communauté a bien été consultée et les résidents accueillent bien la nouvelle étude, indique Mme Grey.

Le navire de la Garde côtière canadienne a commencé par Kuujjuaraapik le 19 août et terminera par Kuujjuaq le 5 octobre. Les dates précises sont indiquées sur le site de la Régie régionale ou sur des affiches dans les communautés.